«Ведомости»: В правительстве опасаются продлевать беспошлинный порог ввоза в 1000 евро

В правительстве обеспокоены тем, что из-за беспошлинного порога на ввоз импортных товаров в тысячу евро для физлиц пострадают отечественные производители. Об этом сообщает 15 июня газета «Ведомости».

В связи с риском для отечественного производства рассматривается снижение беспошлинного порога до 200 евро после 1 октября. Минпромторг и Минэкономразвития сообщили, что оценят необходимость сохранения беспошлинного порога в размере 1000 евро с учетом интересов всех участников торговых отношений от производителей до покупателей.

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) весной прошлого года по инициативе России дважды продлевала беспошлинный порог в размере 1000 евро (товары, заказанные на сумму, превышающую 1000 евро, облагаются налогом в 15% от их стоимости). Это нужно было для уменьшения последствий санкций и сохранения на полках магазинов товаров первой необходимости. Если в этом году Россия не поднимет вопрос о продлении беспошлинного порога на заседании ЕЭК, то беспошлинный порог будет равен уровню, который действовал до 1 апреля 2022 года, то есть 200 евро.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил продлить порог в 1000 евро до 1 октября, но Минпромторг и Минэкономразвития опасаются за отечественное производство и темпы его развития. Также они сообщают, что используют порог не только простые покупатели, которые совершают покупки на сумму меньше установленного на данный момент порога, но и профессиональные байеры, что и может навредить отечественному производству. Вице-премьер Алексей Оверчук отметил, что решение о продлении порога должно учитывать насыщение внутреннего рынка товарами и необходимость стимулирования развития отечественного производства. Вопрос продления порога после 1 октября пока не обсуждается Евразийской экономической комиссией.

Решение о сохранении беспошлинного порога будет приниматься с учётом данных от производителей, рынка и других звеньев цепи, которых касается беспошлинный порог. В мае была создана специальная группа, которая оценивает необходимость продления порога и оценивает по выделенным критериям соблюдение интересов всех, кого касается беспошлинный порог (российские производители, онлайн и офлайн торговые сети и покупатели).