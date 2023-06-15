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    «Ведомости»: В правительстве опасаются продлевать беспошлинный порог ввоза в 1000 евро

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    В правительстве обеспокоены тем, что из-за беспошлинного порога на ввоз импортных товаров в тысячу евро для физлиц пострадают отечественные производители. Об этом сообщает 15 июня газета «Ведомости».

    В связи с риском для отечественного производства рассматривается снижение беспошлинного порога до 200 евро после 1 октября.

    Минпромторг и Минэкономразвития сообщили, что оценят необходимость сохранения беспошлинного порога в размере 1000 евро с учетом интересов всех участников торговых отношений от производителей до покупателей.

    Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) весной прошлого года по инициативе России дважды продлевала беспошлинный порог в размере 1000 евро (товары, заказанные на сумму, превышающую 1000 евро, облагаются налогом в 15% от их стоимости). Это нужно было для уменьшения последствий санкций и сохранения на полках магазинов товаров первой необходимости. Если в этом году Россия не поднимет вопрос о продлении беспошлинного порога на заседании ЕЭК, то беспошлинный порог будет равен уровню, который действовал до 1 апреля 2022 года, то есть 200 евро.

    Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил продлить порог в 1000 евро до 1 октября, но Минпромторг и Минэкономразвития опасаются за отечественное производство и темпы его развития. Также они сообщают, что используют порог не только простые покупатели, которые совершают покупки на сумму меньше установленного на данный момент порога, но и профессиональные байеры, что и может навредить отечественному производству.

    Вице-премьер Алексей Оверчук отметил, что решение о продлении порога должно учитывать насыщение внутреннего рынка товарами и необходимость стимулирования развития отечественного производства. Вопрос продления порога после 1 октября пока не обсуждается Евразийской экономической комиссией.

    Решение о сохранении беспошлинного порога будет приниматься с учётом данных от производителей, рынка и других звеньев цепи, которых касается беспошлинный порог.

    В мае была создана специальная группа, которая оценивает необходимость продления порога и оценивает по выделенным критериям соблюдение интересов всех, кого касается беспошлинный порог (российские производители, онлайн и офлайн торговые сети и покупатели).

    Представитель Федеральной таможенной службы (ФТС) сообщает, что в период с апреля прошлого года по май этого года было получено около 2,25 млн посылок на сумму от 200 до 1000 евро. Также он сообщил, что 3,09 млрд руб. недополучил федеральный бюджет.

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    ПошлинаПравительство РФМихаил Мишустин
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    Комментарии 13

    Гость15 Июн 2023 в 16:36
    Снизьте до 600 евро.
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