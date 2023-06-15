В Петербурге появится авиационный центр, где будут готовить операторов беспилотников

Авиационный центр, где будут готовить в том числе операторов беспилотников, появится вблизи от аэродрома «Горская». Соответствующее соглашение в ходе ПМЭФ-2023 15 июня подписали председатель комитета по инвестициям Иван Складчиков и гендиректор ООО «СПб АТЦ "Полёт"» Александр Мурачев.
Проект предусматривает создание на участке, примыкающем к действующему аэродрому, авиационного учебного центра, а также авиационного спортивного центра, авиационно-технической базы и ангаров для хранения и обслуживания авиационной техники.
Сумма инвестиций не раскрывается. Площадка позволит подготовить специалистов в дефицитных специальностях, в первую очередь операторов БПЛА в гражданской авиации.
ПМЭФ-2023 проходит в Петербурге 14–17 июня. «Фонтанка» следит за ним в режиме онлайн-трансляции.