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    ПМЭФ-2023

    «Силовые машины» вложат в модернизацию производства 8,5 млрд рублей

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    «Силовые машины» вложат 8,5 млрд рублей в модернизацию производства турбин и генераторов большой мощности, а также комплекса испытаний крупных электрических машин и электроприводов мегаваттного класса. Соответствующее соглашение было подписано 15 июня в ходе ПМЭФ-2023.

    Реализовать проект планируется до конца 2025 года. Дополнительно будет создано не менее 200 новых рабочих мест.

    В состав «Силовых машин» входят Ленинградский металлический завод и завод «Электросила». Основными направлениями деятельности являются производство энергетического и электротехнического оборудования для тепловой и атомной промышленности, гидроэнергетики, электросетевого комплекса, судостроения и транспорта.

    ПМЭФ-2023 проходит в Петербурге 14–17 июня. «Фонтанка» следит за ним в режиме онлайн-трансляции.

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