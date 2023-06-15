«Силовые машины» вложат в модернизацию производства 8,5 млрд рублей

«Силовые машины» вложат 8,5 млрд рублей в модернизацию производства турбин и генераторов большой мощности, а также комплекса испытаний крупных электрических машин и электроприводов мегаваттного класса. Соответствующее соглашение было подписано 15 июня в ходе ПМЭФ-2023.



Реализовать проект планируется до конца 2025 года. Дополнительно будет создано не менее 200 новых рабочих мест.



В состав «Силовых машин» входят Ленинградский металлический завод и завод «Электросила». Основными направлениями деятельности являются производство энергетического и электротехнического оборудования для тепловой и атомной промышленности, гидроэнергетики, электросетевого комплекса, судостроения и транспорта.