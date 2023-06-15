МЧС России: После подрыва Каховской ГЭС спасли уже больше 2400 человек

После подрыва Каховской ГЭС в Херсонской области спасли 2244 человека. Эвакуированы более 7525 человек, в том числе 461 ребёнок и 146 маломобильных граждан, отчитывается 15 июня МЧС России.
По данным министерства, от воды уже освободились 1872 жилых дома и 44 административных здания. Сотрудники МЧС продолжают помогать населению откачивать воду, дезинфицируют помещения и прилегающие территории.
Ранее глава МЧС России Александр Куренков во время заседания правительственной комиссии по предупреждению ЧС сообщил, что сумма ущерба от чрезвычайной ситуации на территории Херсонской области, по оперативной оценке, превысила