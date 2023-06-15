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    МЧС России: После подрыва Каховской ГЭС спасли уже больше 2400 человек

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    После подрыва Каховской ГЭС в Херсонской области спасли 2244 человека. Эвакуированы более 7525 человек, в том числе 461 ребёнок и 146 маломобильных граждан, отчитывается 15 июня МЧС России.

    По данным министерства, от воды уже освободились 1872 жилых дома и 44 административных здания. Сотрудники МЧС продолжают помогать населению откачивать воду, дезинфицируют помещения и прилегающие территории.

    Ранее глава МЧС России Александр Куренков во время заседания правительственной комиссии по предупреждению ЧС сообщил, что сумма ущерба от чрезвычайной ситуации на территории Херсонской области, по оперативной оценке, превысила 1,2 млрд рублей. Председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко заявил, что ущерб региону из-за последствий разрушения плотины Каховской ГЭС оценивается в 11,5 млрд рублей. Врио губернатора Владимир Сальдо говорил об ущербе в 1,5 млрд рублей, но отмечал, что окончательные подсчеты можно будет сделать после схода воды.

    Авария на Каховской ГЭС произошла в ночь на 6 июня, в результате чего нерегулируемой поток воды затопил населенные пункты южнее Каховки. На территориях, подконтрольных России, был объявлен режим ЧС, проводится эвакуация мирных жителей. По последним данным, было эвакуировано более 7 тысяч человек. Москва и Киев обвиняют в произошедшем друг друга.

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    Подрыв Каховской ГЭСКаховская ГЭСХерсонская область
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