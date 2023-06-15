МЧС России: После подрыва Каховской ГЭС спасли уже больше 2400 человек

После подрыва Каховской ГЭС в Херсонской области спасли 2244 человека. Эвакуированы более 7525 человек, в том числе 461 ребёнок и 146 маломобильных граждан, отчитывается 15 июня МЧС России.



По данным министерства, от воды уже освободились 1872 жилых дома и 44 административных здания. Сотрудники МЧС продолжают помогать населению откачивать воду, дезинфицируют помещения и прилегающие территории.