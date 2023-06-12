С затопленных территорий Херсонской области вывезли более 7 тысяч человек. Идет мониторинг качества воды и количества лекарств

С затопленных территорий Херсонской области эвакуировали 7,2 тысячи человек. Об этом 12 июня сообщил врио главы региона Владимир Сальдо.
По его словам, сейчас в пунктах временного размещения (ПВР) находятся 1600 человек. Там же люди имеют возможность подать заявления на денежные выплаты после ЧС на Каховской ГЭС.
Роспотребнадзор днем в понедельник сообщил, что продолжает мониторить состояние окружающей среды в регионе. В частности, проводит заборы воды.
Как сообщает пресс-служба ведомства, с 7 июня была отобрана 101 проба питьевой воды — не только из распределительной сети в Херсонской области, но и морской воды в Крыму, а также Северо-Крымского канала. Также исследуются донные отложения и поверхностные водоемы в зоне подтопления. Отклонений от нормативов не обнаружено, сообщает Роспотребнадзор.
Минздрав России, в свою очередь, сообщил в своем телеграм-канале о том, что в зоне подтопления работают 12 бригад скорой помощи. Еще 29 постоянно находятся в режиме повышенной готовности. Помощь медиков оказывается не только в стационарах, но и в пунктах временного размещения. Причем работают врачи из разных регионов страны. По данным ведомства, сформирован запас медикаментов на 2 месяца.
В Алешковскую ЦРБ доставлены бутилированная вода, медикаменты, предметы первой необходимости и продукты.
На место готовятся отправиться 30 специалистов Федерального медико-биологического агентства. Среди них будут как врачи терапевты и педиатры, так и психологи.
Авария на Каховской ГЭС, в результате которой нерегулируемый поток воды затопил населенные пункты южнее Каховки, произошла в ночь на 6 июня. На территориях, подконтрольных России, был объявлен режим ЧС, проводится эвакуация мирных жителей.