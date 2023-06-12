С затопленных территорий Херсонской области вывезли более 7 тысяч человек. Идет мониторинг качества воды и количества лекарств

С затопленных территорий Херсонской области эвакуировали 7,2 тысячи человек. Об этом 12 июня сообщил врио главы региона Владимир Сальдо.



По его словам, сейчас в пунктах временного размещения (ПВР) находятся 1600 человек. Там же люди имеют возможность подать заявления на денежные выплаты после ЧС на Каховской ГЭС.



Роспотребнадзор днем в понедельник сообщил, что продолжает мониторить состояние окружающей среды в регионе. В частности, проводит заборы воды.



Как сообщает пресс-служба ведомства, с 7 июня была отобрана 101 проба питьевой воды — не только из распределительной сети в Херсонской области, но и морской воды в Крыму, а также Северо-Крымского канала. Также исследуются донные отложения и поверхностные водоемы в зоне подтопления. Отклонений от нормативов не обнаружено, сообщает Роспотребнадзор.

