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    Смертельный наезд на участников ДТП на КАД стоил водителю двух лет свободы

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    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    В Петербурге вынесли приговор водителю автомобиля, который устроил смертельное ДТП на КАД прошлой весной. Он врезался в участников другой аварии. Одного из них спасти не смогли.

    Авария произошла утром 1 мая 2022 года. Подсудимый, двигаясь по КАД на автомобиле Skoda Octavia, врезался в KIA Rio, который стоял впереди в его полосе с включенными аварийными сигналами, сообщает 14 июня пресс-служба прокуратуры Петербурга. «Рио» стояла после столкновения с Ford Transit Connect, случившегося до этого.

    В момент наезда «Шкоды» водители «КИА» и «Форда» находились на проезжей части. От удара «Рио» сместился вперед и наехал на них обоих, а также на одного из пассажиров «Форда». Водителя Rio отбросило в соседнюю полосу, где на него наехали BMW X5 и KIA Sportage. От полученных травм мужчина скончался в больнице. Водитель и пассажир «Форда» выжили, но получили тяжелые травмы.

    Подсудимый вину признал и раскаялся в содеянном. Суд признал его виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого вреда здоровью) и приговорил к 2 годам лишения свободы в колонии-поселении с лишением прав 2,5 года. Приговор в законную силу еще не вступил.

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