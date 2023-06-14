Смертельный наезд на участников ДТП на КАД стоил водителю двух лет свободы

В Петербурге вынесли приговор водителю автомобиля, который устроил смертельное ДТП на КАД прошлой весной. Он врезался в участников другой аварии. Одного из них спасти не смогли.

Авария произошла утром 1 мая 2022 года. Подсудимый, двигаясь по КАД на автомобиле Skoda Octavia, врезался в KIA Rio, который стоял впереди в его полосе с включенными аварийными сигналами, сообщает 14 июня пресс-служба прокуратуры Петербурга. «Рио» стояла после столкновения с Ford Transit Connect, случившегося до этого.