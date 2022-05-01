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    Разбитые автомобили перекрыли три полосы на КАД у Пулковского шоссе. Пострадавших увозят в больницу

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    1 комментарий

    Массовое ДТП произошло с утра 1 мая в южной части КАД Петербурга. По предварительным данным, пострадали три человека.

    Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на 68-м км, у развязки с Пулковским шоссе, столкнулись два автомобиля. «В момент, когда участники ДТП находились на проезжей части, на них совершил наезд третий легковой автомобиль. В результате повреждёнными транспортными средствами заняты 1,2, 3 полосы внешнего кольца», — уточнили в компании.

    Пострадали три человека. Их состояние уточняется. На место аварии прибыли сотрудники скорой.

    По данным сервиса «Яндекс.Пробки», из-за ДТП у развязки с Пулковским шоссе затруднено движение на участке в 500 метров.

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    Комментарии (1)

    Иван Кадачигов
    Напоминание всем водителям. На КАД среднее время за которое в вас прилетит торпеда, если вы решили постоять и пораскинуть мозгами посреди дороги, составляет всего 8 минут. Это данные статистики. Это время среднее. Не исключено, что у вас его будет значительно меньше. Поэтому хрен с ней с машиной, жизнь дороже.
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