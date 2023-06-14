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    Двое подростков не удержались на одном скутере и попали в больницу

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    Двое несовершеннолетних пострадали в ДТП в Тихвинском районе Ленобласти накануне вечером. Они ехали вдвоем на одном скутере.

    ДТП произошло в половине одиннадцатого вечера у дома 1 по проезду имени Моисеенко в Тихвине, стало известно «Фонтанке» 14 июня. 16-летний подросток на скутере Honda Dio не справился с управлением и опрокинул его.

    В результате пострадали двое подростков: водитель получил легкие травмы, а его пассажир — средние. Оба были госпитализированы. По факту аварии полиция проводит проверку.

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