Двое подростков не удержались на одном скутере и попали в больницу

Двое несовершеннолетних пострадали в ДТП в Тихвинском районе Ленобласти накануне вечером. Они ехали вдвоем на одном скутере.



ДТП произошло в половине одиннадцатого вечера у дома 1 по проезду имени Моисеенко в Тихвине, стало известно «Фонтанке» 14 июня. 16-летний подросток на скутере Honda Dio не справился с управлением и опрокинул его.

В результате пострадали двое подростков: водитель получил легкие травмы, а его пассажир — средние. Оба были госпитализированы. По факту аварии полиция проводит проверку.