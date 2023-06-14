    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 18

    2 м/с, зап

    766мм

    49%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd83.64eur90.39

    ПМЭФ-2023

    На ПМЭФ рассказали, когда мелитопольская черешня доедет до Петербурга, и ответили по поводу цены

    7051
    43 комментария

    На ПМЭФ-2023 рассказали, когда в Петербург привезут знаменитую мелитопольскую черешню. Про цены пока не говорят. Корреспондент «Фонтанки» рапортует: черешня и правда очень вкусная.

    «Фонтанка.ру»

    О том, что первые отгрузки пройдут уже через неделю, корреспонденту «Фонтанки» в кулуарах форума 14 июня рассказал Владимир Тарасов, финансовый директор компании «Мелитопольская черешня». «Мы законтрактованы со всеми федеральными сетями крупными, которые присутствуют и в Москве, и в Петербурге, и в Ростове, — сообщил он. — Соответственно вы в скором времени увидите нашу черешню на прилавках».

    Сколько черешня будет стоить в магазине, он, впрочем, ответить затруднился, подчеркнув, что цену формируют ретейлеры «буквально за 5 дней до начала продаж».

    О том, что мелитопольская черешня элитного сорта будет продаваться в Петербурге, стало известно в конце мая. Ее планируют вывозить через Крым и по дороге через Мариуполь на Ростов-на-Дону. Подробности — в материале 47 news.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК16
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ19
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 43

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    43
    close