На ПМЭФ рассказали, когда мелитопольская черешня доедет до Петербурга, и ответили по поводу цены

На ПМЭФ-2023 рассказали, когда в Петербург привезут знаменитую мелитопольскую черешню. Про цены пока не говорят. Корреспондент «Фонтанки» рапортует: черешня и правда очень вкусная.
«Фонтанка.ру»
О том, что первые отгрузки пройдут уже через неделю, корреспонденту «Фонтанки» в кулуарах форума 14 июня рассказал Владимир Тарасов, финансовый директор компании «Мелитопольская черешня». «Мы законтрактованы со всеми федеральными сетями крупными, которые присутствуют и в Москве, и в Петербурге, и в Ростове, — сообщил он. — Соответственно вы в скором времени увидите нашу черешню на прилавках».
Сколько черешня будет стоить в магазине, он, впрочем, ответить затруднился, подчеркнув, что цену формируют ретейлеры «буквально за 5 дней до начала продаж».
О том, что мелитопольская черешня элитного сорта будет продаваться в Петербурге, стало известно в конце мая. Ее планируют вывозить через Крым и по дороге через Мариуполь на Ростов-на-Дону. Подробности — в материале 47 news.