В Петербурге начнут продавать элитную черешню из Мелитополя. Раньше ее ценили в Европе

Власти Запорожья организуют поставки в Петербург всемирно известной черешни из Мелитополя. До того, как регион вошел в состав РФ, плод пользовался высоким спросом на зарубежном рынке.



Как сообщает 47news со ссылкой на начальника управления мелиорации и водного хозяйства министерства АПК и продовольственной политики Запорожской области Андрея Сигуту, ближе к 10 июня в регионе ожидают созревание знаменитой черешни сорта «Мелитопольская ранняя». Тогда же станет понятно, какие объемы и перспективы ее поставки по регионам России, в том числе Петербург и Ленинградскую область.