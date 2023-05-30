В Петербурге начнут продавать элитную черешню из Мелитополя. Раньше ее ценили в Европе

Власти Запорожья организуют поставки в Петербург всемирно известной черешни из Мелитополя. До того, как регион вошел в состав РФ, плод пользовался высоким спросом на зарубежном рынке.
Как сообщает 47news со ссылкой на начальника управления мелиорации и водного хозяйства министерства АПК и продовольственной политики Запорожской области Андрея Сигуту, ближе к 10 июня в регионе ожидают созревание знаменитой черешни сорта «Мелитопольская ранняя». Тогда же станет понятно, какие объемы и перспективы ее поставки по регионам России, в том числе Петербург и Ленинградскую область.
В прошлом году в Северную столицу плод не поставляли. Аграрии пытались вывозить урожай через Крым, но вставали в 36-часовые пробки.
— В нынешнем году, благодаря договоренностям между врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого и главой Крыма Сергея Аксенова организовываются колонны для быстрого прохождения скоропортящейся продукции, в том числе и черешни, — рассказал Сигута.
Помимо пути через Крым, черешню планируют вывозить по дороге через Мариуполь на Ростов-на-Дону. Ее открыли осенью прошлого года.
Мелитопольская черешня известна с 19-го века и считается плодом элитного класса. Ее также называют «черной легендой» Мелитополя, а сам город — черешневой столицей Украины. До вхождения Мелитопольского района в составе Запорожской области в РФ Украина была в десятке мировых лидеров по поставкам черешни. Под Мелитополем выращивалась четверть всего урожая страны.
Подробности читайте в материале 47news «Спецоперация «Черешня».