ЦРУ призывало Киев не взрывать «Северные потоки». О вероятности такого сценария американцев предупредили голландские разведчики. Об этом 13 июня сообщает радио Sputnik со ссылкой на Нидерландскую телерадиовещательную корпорацию (NOS).
«ЦРУ предупредило Украину, что не следует взрывать газопровод, в июне прошлого года, за три месяца до диверсии на "Северных потоках"», — говорится в материале NOS.
По данным источников голландских журналистов, скорее всего, о планах Киева были проинформированы министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, а также, возможно, премьер-министр Марк Рютте и министр иностранных дел Вопке Хукстра.
«В июне диверсию отменили, но в сентябре трубопровод все-таки взорвали почти по тому же сценарию», — уточняют авторы расследования.
Ранее о том, что в США знали о готовящейся диверсии на «Северных потоках» за три месяца до взрывов, писала Washington Post.
Напомним, газопроводы «
Версия об ответственности украинцев за подрывы в зарубежных СМИ звучала многократно. Недавно во Франкфурте-на-Одере прошли обыски у женщины, у которой общий ребенок с предполагаемым участником подрывов на «Северных потоках».