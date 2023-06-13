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    СМИ: ЦРУ и разведка Нидерландов были в курсе планов Украины о диверсиях на «Северных потоках»

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    ЦРУ призывало Киев не взрывать «Северные потоки». О вероятности такого сценария американцев предупредили голландские разведчики. Об этом 13 июня сообщает радио Sputnik со ссылкой на Нидерландскую телерадиовещательную корпорацию (NOS).

    «ЦРУ предупредило Украину, что не следует взрывать газопровод, в июне прошлого года, за три месяца до диверсии на "Северных потоках"», — говорится в материале NOS.

    По данным источников голландских журналистов, скорее всего, о планах Киева были проинформированы министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, а также, возможно, премьер-министр Марк Рютте и министр иностранных дел Вопке Хукстра.

    «В июне диверсию отменили, но в сентябре трубопровод все-таки взорвали почти по тому же сценарию», — уточняют авторы расследования.

    Ранее о том, что в США знали о готовящейся диверсии на «Северных потоках» за три месяца до взрывов, писала Washington Post.

    Напомним, газопроводы «Северный поток-1» и «Северный поток-2» были повреждены 26 сентября 2022 года в результате взрывов на глубине 80 метров ниже уровня Балтийского моря. «Фонтанка» писала, что сила взрывов, по некоторым оценкам, достигала 2,3 балла по шкале Рихтера.

    Версия об ответственности украинцев за подрывы в зарубежных СМИ звучала многократно. Недавно во Франкфурте-на-Одере прошли обыски у женщины, у которой общий ребенок с предполагаемым участником подрывов на «Северных потоках».

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