ЦРУ призывало Киев не взрывать «Северные потоки». О вероятности такого сценария американцев предупредили голландские разведчики. Об этом 13 июня сообщает радио Sputnik со ссылкой на Нидерландскую телерадиовещательную корпорацию (NOS).



«ЦРУ предупредило Украину, что не следует взрывать газопровод, в июне прошлого года, за три месяца до диверсии на "Северных потоках"», — говорится в материале NOS.

По данным источников голландских журналистов, скорее всего, о планах Киева были проинформированы министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, а также, возможно, премьер-министр Марк Рютте и министр иностранных дел Вопке Хукстра.