В Петербурге введут особый противопожарный режим с середины июня

С 14 по 30 июня в Петербурге введут особый противопожарный режим, который накладывает ряд дополнительных запретов по разведению огня и запуску фейерверков. Это следует из проекта постановления правительства, опубликованного на сайте Смольного.



На время действия этого режима будет запрещено:

— разведение огня, сжигание мусора, сухой растительности;

— проведение пожароопасных работ на территориях городских лесов, особо охраняемых природных территорий (ООПТ), садов и скверов, а также зеленых насаждений, выполняющих специальные функции и зеленых насаждений ограниченного пользования;