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    В Петербурге введут особый противопожарный режим с середины июня

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    С 14 по 30 июня в Петербурге введут особый противопожарный режим, который накладывает ряд дополнительных запретов по разведению огня и запуску фейерверков. Это следует из проекта постановления правительства, опубликованного на сайте Смольного.

    На время действия этого режима будет запрещено:

    — разведение огня, сжигание мусора, сухой растительности;

    — проведение пожароопасных работ на территориях городских лесов, особо охраняемых природных территорий (ООПТ), садов и скверов, а также зеленых насаждений, выполняющих специальные функции и зеленых насаждений ограниченного пользования;

    — применение пиротехники на открытых территориях при проведении праздников и других массовых мероприятий без согласования с ГУ МЧС;

    — Ввезд транспорта на территории городских лесов и ООПТ (кроме дорог общего пользования); стоянка транспорта разрешена только на специально оборудованных местах.

    Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, что жаркая погода продлится в городе всю неделю.

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