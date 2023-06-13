В Петербурге введут особый противопожарный режим с середины июня

С 14 по 30 июня в Петербурге введут особый противопожарный режим, который накладывает ряд дополнительных запретов по разведению огня и запуску фейерверков. Это следует из проекта постановления правительства, опубликованного на сайте Смольного.
На время действия этого режима будет запрещено:
— разведение огня, сжигание мусора, сухой растительности;
— проведение пожароопасных работ на территориях городских лесов, особо охраняемых природных территорий (ООПТ), садов и скверов, а также зеленых насаждений, выполняющих специальные функции и зеленых насаждений ограниченного пользования;
— применение пиротехники на открытых территориях при проведении праздников и других массовых мероприятий без согласования с ГУ МЧС;
— Ввезд транспорта на территории городских лесов и ООПТ (кроме дорог общего пользования); стоянка транспорта разрешена только на специально оборудованных местах.
Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, что жаркая погода продлится в городе всю неделю.