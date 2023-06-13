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    Главный синоптик Петербурга: Все, лето пришло

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    В Санкт-Петербург пришло лето, и теперь погода должна устраивать всех. Об этом во вторник, 13 июня, рассказал главный синоптик города Александр Колесов в своем Telegram-канале.

    «Все, лето в Санкт-Петербург пришло, теперь погода должна устраивать всех. Спутниковый снимок показывает, что все естественно и облаков пока нет. Завтра облака будут, но на погоде это не скажется», — говорится в посте.

    Сегодня воздух в Петербурге может прогреться до 25 градусов, но, уточняет синоптик, этому может помешать западный ветер. В районах города, более далеких от Финского залива, температура повысится даже выше. «Вероятно, и 26 градусов на востоке и юге города будет», — добавил он.

    Всю эту неделю погоду в Санкт-Петербурге будет формировать антициклон, поэтому сухая погода сохранится. «Температура воздуха в дневное время по всей территории +24…+29 градусов», — закончил свой прогноз Колесов.

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    Комментарии 17

    Гость13 Июн 2023 в 13:06
    без сопливых скользко
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