Главный синоптик Петербурга: Все, лето пришло

В Санкт-Петербург пришло лето, и теперь погода должна устраивать всех. Об этом во вторник, 13 июня, рассказал главный синоптик города Александр Колесов в своем Telegram-канале.



«Все, лето в Санкт-Петербург пришло, теперь погода должна устраивать всех. Спутниковый снимок показывает, что все естественно и облаков пока нет. Завтра облака будут, но на погоде это не скажется», — говорится в посте.

Сегодня воздух в Петербурге может прогреться до 25 градусов, но, уточняет синоптик, этому может помешать западный ветер. В районах города, более далеких от Финского залива, температура повысится даже выше. «Вероятно, и 26 градусов на востоке и юге города будет», — добавил он.