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    «Сколько час?» В Петербурге полиция накрыла второй притон целеустремленного уроженца Шри-Ланки

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    Уроженец Шри-Ланки задержан по подозрению в организации интим-досуга в Петербурге. Об этом 13 июня сообщает полицейский главк. Еще в апреле оперативники ликвидировали притон в Парголово на улице Валерия Гаврилина. Из квартиры в отдел были доставлены две уроженки ближнего зарубежья, администратор и охранник. Всех привлекли к административной ответственности, возбудили дело по статье об организации притона для занятия проституцией.

    пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

    «Спустя некоторое время в полицию Выборгского района поступила оперативная информация, что неустановленный организатор открыл новый интим-салон, на этот раз в Невском районе. Заведение располагалось в помещении 1 этажа дома 14 по Ново-Александровской улице», — рассказали в ГУ МВД.

    В этот раз удалось не только прикрыть лавочку, но и установить организатора. Им оказался 49-летний уроженец Шри-Ланки, проживающий в Приморском районе. Из нового притона в отдел уехали 8 девушек и женщин родом из ближнего зарубежья, а также администратор и охранник. На всех составили административные протоколы.

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