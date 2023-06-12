Праздник удался. Вход в метро «Крестовский остров» штурмуют толпы

Станция метро «Крестовский остров» не справляется с потоком людей, возвращающихся из парков и зон отдыха. Как передает корреспондент «Фонтанки», на вход в вестибюль около 17:00 образовалась огромная очередь. Чтобы попасть в метро, придется постоять. Петербуржцы ведут себя вежливо, давки нет. Но некоторые люди, увидев толпу, разворачиваются и ищут другой способ выбраться.
Причиной ажиотажа могла стать летняя погода, наконец установившаяся в городе, а также мероприятия в честь Дня России, проходящие на Крестовском и Елагином островах.
Алина Циопа / «Фонтанка.ру»
Так, в Центральном парке культуры и отдыха имени
В Приморском парке Победы проходит фестиваль «Блогеры России», гостями которого стали Ольга Бузова, XolidayBoy, Mia Boyka, Carapacee и другие. А на «Газпром Арене» идет концерт с участием 18 музыкантов, в том числе Анет Сай, Radio Tapok, VAVAN, DAVA, Сергея Лазарева, «Градусов», TSOY.