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    Праздник удался. Вход в метро «Крестовский остров» штурмуют толпы

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    Станция метро «Крестовский остров» не справляется с потоком людей, возвращающихся из парков и зон отдыха. Как передает корреспондент «Фонтанки», на вход в вестибюль около 17:00 образовалась огромная очередь. Чтобы попасть в метро, придется постоять. Петербуржцы ведут себя вежливо, давки нет. Но некоторые люди, увидев толпу, разворачиваются и ищут другой способ выбраться.

    Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру»
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    Причиной ажиотажа могла стать летняя погода, наконец установившаяся в городе, а также мероприятия в честь Дня России, проходящие на Крестовском и Елагином островах.

    Алина Циопа / «Фонтанка.ру»

    Так, в Центральном парке культуры и отдыха имени С. М. Кирова состоялся массовый заплыв «Фестиваль плавания на открытой воде "Виват, Россия!"». Каждый участник должен был проплыть с индивидуальным плавательным буем, раскрашенным в цвета флага России.

    В Приморском парке Победы проходит фестиваль «Блогеры России», гостями которого стали Ольга Бузова, XolidayBoy, Mia Boyka, Carapacee и другие. А на «Газпром Арене» идет концерт с участием 18 музыкантов, в том числе Анет Сай, Radio Tapok, VAVAN, DAVA, Сергея Лазарева, «Градусов», TSOY.

    Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру»

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