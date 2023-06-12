Петербург возвращается к климатической норме: в городе солнечно и тепло

После периода летнего похолодания, а местами даже заморозков, в городе на Неве устанавливается теплая погода. Праздничный выходной обещает быть солнечным и приятным для прогулок.



Осадков в Петербурге 12 июня не ожидается, сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». С ночных плюс 10 днем воздух прогреется до плюс 21–23 градусов. Ветер будет дуть западных направлений и слабо.

«Погоду в Северной столице продолжит формировать антициклон, причём регион окажется практически в его центральной части», — объясняет специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус.

