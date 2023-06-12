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    Петербург возвращается к климатической норме: в городе солнечно и тепло

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    После периода летнего похолодания, а местами даже заморозков, в городе на Неве устанавливается теплая погода. Праздничный выходной обещает быть солнечным и приятным для прогулок.

    Осадков в Петербурге 12 июня не ожидается, сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». С ночных плюс 10 днем воздух прогреется до плюс 21–23 градусов. Ветер будет дуть западных направлений и слабо.

    «Погоду в Северной столице продолжит формировать антициклон, причём регион окажется практически в его центральной части», — объясняет специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус.

    По словам Леуса, дождей в понедельник не будет, а малое количество облаков позволит солнцу лучше прогреть воздух. Именно это поможет погоде вернуться к климатической норме.

    Температура воздуха будет колебаться от 20 до 22 градусов тепла.

    Короткая рабочая неделя также начнется с летней погоды: воздух прогреется до плюс 24 градусов.

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    Комментарии 3

    Гость12 Июн 2023 в 11:07
    Урааа! Лето !!!😁🧚‍♂️
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