Петербург возвращается к климатической норме: в городе солнечно и тепло

После периода летнего похолодания, а местами даже заморозков, в городе на Неве устанавливается теплая погода. Праздничный выходной обещает быть солнечным и приятным для прогулок.
Осадков в Петербурге 12 июня не ожидается, сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». С ночных плюс 10 днем воздух прогреется до плюс 21–23 градусов. Ветер будет дуть западных направлений и слабо.
«Погоду в Северной столице продолжит формировать антициклон, причём регион окажется практически в его центральной части», — объясняет специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус.
По словам Леуса, дождей в понедельник не будет, а малое количество облаков позволит солнцу лучше прогреть воздух. Именно это поможет погоде вернуться к климатической норме.
Температура воздуха будет колебаться от 20 до 22 градусов тепла.
Короткая рабочая неделя также начнется с летней погоды: воздух прогреется до плюс 24 градусов.