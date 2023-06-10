Зрители сняли обрушение трибун в цирке под Петербургом. Число пострадавших растёт

Врачи осматривают семь человек после обрушения трибун в передвижном цирке в посёлке Лесколово во Всеволожском районе Ленобласти вечером 10 июня.
Как сообщают в областной администрации, в Токсовской больнице обследование проходят семеро пострадавших, пять из них несовершеннолетние. Все в удовлетворительном состоянии, уточняют в Telegram-канале правительства.
Среди пострадавших шестилетняя девочка. Ещё трое взрослых после осмотра на месте отказались от госпитализации.
видео с сайта 47news.ru
ЧП в цирке-шапито случилось в первые минуты после начала номера. На видео, опубликованном 47news, попало падение сектора, плач и крики.
Организатор шоу Евгений Козлов настаивает, что трибуны не придавили зрителей. По его словам, конструкция съехала в бок и сложилось из-за неровной площадки. Деньги за сорванное представление обещают вернуть всем. Обладателям электронных билетов — в течение трёх рабочих дней.
Цирк готовился давать представление в субботу и воскресенье. Разрешения на установку шапито у местной организации не запрашивали. Как сообщил изданию Козлов, земля, на которой ставили купол, арендованная.
Проверку после случившегося проводит прокуратура Ленобласти.