Зрители сняли обрушение трибун в цирке под Петербургом. Число пострадавших растёт

Врачи осматривают семь человек после обрушения трибун в передвижном цирке в посёлке Лесколово во Всеволожском районе Ленобласти вечером 10 июня.

Как сообщают в областной администрации, в Токсовской больнице обследование проходят семеро пострадавших, пять из них несовершеннолетние. Все в удовлетворительном состоянии, уточняют в Telegram-канале правительства.

Среди пострадавших шестилетняя девочка. Ещё трое взрослых после осмотра на месте отказались от госпитализации.

