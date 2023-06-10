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    «Стреляли в водителя, стекла нет». Ночное такси обстреляли на севере Петербурга

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    Пустая дорога не гарантирует безопасность автомобилистам на севере Петербурга. Полиция ищет хулиганов, испытавших возможности пневматики на такси в Выборгском районе города 10 июня.

    «Стреляли в водителя такси, в боковое стекло. Стекла нет», — рассказал об особенностях ночной работы в такси водитель. На видео в соцсетях осколки. По словам мужчины, стекло упало в салон и на колени. Позже крошево стряхнули на асфальт.

    Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, о стрельбе водитель сообщил в полицию в первом часу ночи. По предварительным данным, некто палил из пневматического пистолета на проспекте Культуры, 19.

    Прибывшие на место полицейские обнаружили повреждённые окна. Другого видимого урона не зафиксировали. Хулиганов ищут.

    В разговоре с «Фонтанкой» мужчина добавил, что дорога была практически пустой. Конфликтов с другими участниками не было, о своём недовольстве таксисту никто не сигналил.

    «Стреляли из проезжающего слева автомобиля. Сначала услышал, что он пролетал рельсы. Не проезжал, а пролетал. Шум колёс характерный был — рельсы разбитые. Инстинктивно повернул голову, и в этот момент мне стекло на колени падает», — рассказал он.

    За последние пять лет это первый подобный опыт в работе таксиста. Рассмотреть машину со стрелком не удалось: уехала мгновенно. По счастью, пострадало только такси.

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