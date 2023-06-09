Набиуллина: 41% российского экспорта оплачивается в рублях

Более 40% российского экспорта на апрель 2023 года оплачивалось в рублях, переход на расчеты за поставки в национальных валютах продолжается. Об этом на пресс-конференции 9 июня заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.



«У нас действительно, это очевидно, происходит переход на расчеты в большей степени в национальных валютах, в том числе в рублях. У нас, по данным за апрель, уже 41% оплачивается в рублях», — сообщила она, отвечая на вопросы журналистов.



Набиуллина отметила, что продажа валютной части выручки экспортерами остается на высоком уровне. За январь — апрель 2023 года крупнейшие экспортеры продали 78% той части выручки, которую получили в валюте.

