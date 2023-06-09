Синоптик: В Петербурге сегодня есть вероятность дождей

Синоптическая ситуация в атмосфере над Петербургом в пятницу, 9 июня, будет представлена тыловой частью ушедшего циклона. При переменной облачности местами возможны небольшие и кратковременные дожди. Об этом рассказал ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус в своем Telegram-канале.



«Температура воздуха, как и последние 10 дней, будет ниже климатической нормы», — добавил он.



Воздух в городе прогреется до 14–16 градусов тепла. Ветер задует северный — 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 768 миллиметров ртутного столба — выше нормы.

