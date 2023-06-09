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    Синоптик: В Петербурге сегодня есть вероятность дождей

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    Синоптическая ситуация в атмосфере над Петербургом в пятницу, 9 июня, будет представлена тыловой частью ушедшего циклона. При переменной облачности местами возможны небольшие и кратковременные дожди. Об этом рассказал ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

    «Температура воздуха, как и последние 10 дней, будет ниже климатической нормы», — добавил он.

    Воздух в городе прогреется до 14–16 градусов тепла. Ветер задует северный — 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 768 миллиметров ртутного столба — выше нормы.

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