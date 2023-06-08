«Когда корреспондент "Фонтанки" за грудь ее потрогал, общий интерес это подняло». Как сложилась судьба робота «Дуняши»

Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Красавица «Дуняша», которая произвела фурор на ПМЭФ-2022 и стала там пятой среди медиаперсон, в этом году на форум не приедет. У робота, созданного пермской компанией Promobot, как выяснилось, нашлись дела поважнее: «девушка» устроилась бариста в кафе Нижнего Новгорода, одна из ее оболочек побывала на выставке в Арабских Эмиратах, а над ее эмоциональным интеллектом серьезно поработают разработчики.



О том, как за год сложилась судьба проекта и каких еще чудес ждать от его создателей, «Фонтанке» рассказал собственник Рашид Габдуллин.



— Как за год развился ваш проект «Дуняша»?

— Мы сделали двух роботов, изначально мы хотели опробовать их в тех бизнесах, которые мы ведем. Я являюсь владельцем достаточно крупного парка в Перми — парка развлечений имени Горького. Мы хотели его поставить, потому что видели два направления. В первую очередь это развлечения, entertainment, особенно для детской аудитории. И в то же время мы хотели, чтобы это было канонически сообразно. Вот, собственно, появилась «Дуняша», затем кафе «Дуняша», сейчас появились конфеты и мерчи «Дуняша». И так она потихонечку эволюционирует, создавая сообщество.



— «Дуняша» по-прежнему находится в парке?

— На зиму, чтобы понять, как она работает в другой среде, мы ее перевозили в крупный торговый центр в Перми и получили очень хорошие результаты. Мы поняли, что она может там работать, но немного концепт нужно расширять — при высокой аренде в торговом центре нужно добавлять средний чек, соответственно, появились конфеты, мерч.

— Вы сказали, что появились другие роботы. Где они сейчас?

— Не другие. Второй робот, который был в Питере на экономическом форуме, поехал дальше в Нижний Новгород в колесо-кофейню. Она появилась в формате внутри уже существующей кофейни, она как бариста там работает. Образ — внешнюю оболочку — возили на выставку в Арабские Эмираты. Когда делался робот [«Дуняша»], готовили несколько внешностей.



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— Безусловно. Особенно когда корреспондент «Фонтанки.ру» за грудь ее потрогал. [Это вызвало] большое количество обсуждений, хотя оно было негативного оттенка, но в целом общий интерес это подняло — было 100 миллионов просмотров. Конечно, известность она получила благодаря, наверное, вашим действиям. Во-первых, она стала лицом форума, мы даже прилетали по этому поводу с Дианой — это моя супруга, которая дала внешность [«Дуняше»] — в Питер. И она стала пятой [среди медиаперсон ПМЭФ]. Это было забавно, весело. Там же, видите, всё было очень быстро, а сейчас мы более осознанно понимаем, что это за бизнес, как его вести и как он будет эволюционировать. Тихонечко готовимся к расширению.

— Раз расширение, будут, значит, еще какие-то роботы?

— Нет, мы сосредоточимся на «Дуняше» и развитии ее эмоционального интеллекта. Где-то месяц назад он полностью перешел к нам, [сейчас] происходит обучение, и мы начнем его развивать: она должна адаптироваться в разных городах, разных средах, к разным событиям, к разным людям. Эта вариативность, то, что мы называем эмоциональным интеллектом, — это, с моей точки зрения, является очень интересной перспективой. В том числе и бизнес-модель отрабатывать [будем].



— Шла речь о том, что «Дуняшу» якобы хотели Сбербанку продать. Получилось? — Мы действительно сделали большую работу, связанную с возможностью получения гранта. Это естественно для такого рода инновационного продукта. Мы хорошо понимаем, что там много совсем научного, а мы все-таки бизнесом занимаемся, и нужна поддержка грантами. Такая работа велась со «Сколково». Но, к сожалению, по известным событиям, всё пошло на квадрокоптеры, видимо, и поэтому этого не случилось. Бенефициаром должен был стать не Сбербанк, а РЖД, они должны были заказать сразу 18–20 штук, мы к этому в прошлом году готовились, но пока не удалось. Со Сбербанком у меня некоторые встречи были, но они тоже пока не развились, сейчас, похоже, мы к осени больше внимания уделим. В первую очередь эмоциональному интеллекту и развитию бизнес-модели, в том числе покупке ее через франшизу.



Другой робот-ассистент от Promobot, который тоже побывал на ПМЭФ-2022, и даже признался в любви «Дуняше», тоже сделал карьеру: переехал на ПМЖ в Арабские Эмираты. Сейчас он работает в Музее истории и культуры ОАЭ — помогает гостям в навигации и знакомит их с историей и культурой страны.

