В Петербурге завершили расследование дела о хищениях на строительстве «Газпром Арены». Вопросы — к бывшим сотрудникам Водоканала

Дело о хищениях на строительстве «Газпром Арены» в ближайшее время будет передано в суд. Этот кусочек мозаики относится к компании «Проектное агентство».
Как сообщает ГУ МВД 8 июня, в хищениях обвиняется организованная группа. Далее — без имен — излагается суть: некое госучреждение заключило с ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» договор на достройку какого-то спортивного объекта. Руководитель проекта Водоканала для этого создает подконтрольную фирму, у которой заказывает оборудование по завышенной на 24 млн рублей стоимости (291 млн вместо 267 млн). Оборудование на самом деле поставляет другая аффилированная структура по подложным документам.
Затем по похожей схеме покупают оборудование из Центральной Европы: на менее качественный товар инженер Водоканала крепил поддельные шильды, а технадзор предприятия все это принял. Вместо 1 млн реальной стоимости платят 6 млн, общий ущерб, таким образом, увеличивается до 30 млн.
«Фонтанка» подробно рассказывала об этом деле с именами, обыски по нему прошли два года назад. Бывший топ-менеджер Водоканала — это Андрей Поздеев, некогда директор филиала «Транспорт и логистика». Контракт — это благоустройство территории и достройка стадиона, который позже назовут «Газпром Арена». Кроме Поздеева были задержаны бизнесмен Вадим Ермаков и бывший сотрудник Водоканала Роман Бурашников. В материалах дела упоминались договоры предприятия с компаниями «Фортис» и АО «Проектное агентство», в котором Поздеев когда-то был директором. О закате этого некогда крупнейшего подрядчика — читайте на «Фонтанке».
Это было не первое и не последнее дело, связанное с хищениями на строительстве стадиона и имеющее отношение к Водоканалу. «Фонтанка» подробно описывала и его, и другие — по поставкам охранных систем, подсветке стадиона, энергетическому обеспечению, а также о том, что их объединяет.