В Петербурге завершили расследование дела о хищениях на строительстве «Газпром Арены». Вопросы — к бывшим сотрудникам Водоканала

Дело о хищениях на строительстве «Газпром Арены» в ближайшее время будет передано в суд. Этот кусочек мозаики относится к компании «Проектное агентство».



Как сообщает ГУ МВД 8 июня, в хищениях обвиняется организованная группа. Далее — без имен — излагается суть: некое госучреждение заключило с ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» договор на достройку какого-то спортивного объекта. Руководитель проекта Водоканала для этого создает подконтрольную фирму, у которой заказывает оборудование по завышенной на 24 млн рублей стоимости (291 млн вместо 267 млн). Оборудование на самом деле поставляет другая аффилированная структура по подложным документам.