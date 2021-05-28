Фото: 47news.ru Поделиться Поделиться







Куйбышевский районный суд Петербурга к вечеру 28 мая арестовал на два месяца 53-летнего Андрея Поздеева — бывшего директора филиала «Транспорт и логистика» петербургского Водоканала. Вслед за ним тот же суд отправил в изолятор 36-летнего бизнесмена Вадима Ермакова и бывшего сотрудника Водоканала, жителя Гатчинского района Романа Бурашникова. Полицейское следствие вменяет мужчинам мошенничество в особо крупном размере на госконтрактах при строительстве «Газпром Арены» и работах в Приморском парке Победы. Дело возбуждено 18 мая.



Все трое были процессуально задержаны 26 мая после серии из двух десятков обысков. К Ермакову оперативники зашли в дом на территории элитного коттеджного посёлка «Медное озеро», где, к слову, живёт немало знаменитостей. В гараже у бизнесмена нашлись пара правильных BMW шестой серии. Одна из них оформлена на его жену. Так совпало, что она дочь заслуженной сотрудницы Водоканала — экс-замгенерального директора по экономике и финансам Галины Задорожной. Для понимания, она пришла на предприятие в 1982 году, можно сказать, олицетворение производства.



Фото: 47news.ru Фото: 47news.ru Фото: 47news.ru Фото: 47news.ru Поделиться Поделиться







К слову, на обысках у Поздеева в коттеджном посёлке «Аврора» под Репино следователь, говорят, задумчиво изучал одну картину. С неё на следователя смотрел хозяин жилища в форме дореволюционного генерала на фоне морской баталии.



Фото: 47news.ru Поделиться Поделиться







Если кто забыл, то Водоканал привлекали к авральным работам по достройке многострадального стадиона — предприятие бросили на доделывание берегоукрепления.

В 2017 и 2018 годах Водоканал заключил договор на поставку оборудования с ООО «Фортис» и небезызвестным ЗАО «Проектное агентство». Следствие употребляет конструкцию «обеспечили заключение». Первая компания принадлежит Ермакову, во второй Поздеев был гендиректором до 2014 года. Из неё он ушел на должность в Водоканал, после чего у фирмы дела как-то пошли в гору — она стала крупнейшим подрядчиком госпредприятия.



«Фортис» получил контракт на 129 млн рублей и должен был поставить задвижки и затворы известного производителя Jafar. Но, как полагает следствие, было поставлено другое оборудование с поддельными шильдами и товарными накладными. «Проектное агентство» получило 28 млн рублей за строительно-монтажные работы. Итого 157 млн. Подложные документы легли в основу акта выполненных работ, подписанных Водоканалом и петербургским Фондом капстроительства и реконструкции. Деньги упорхнули от фонда на счет Водоканала и к февралю 2019 года долетели до «Фортиса» и «ПА».

Как рассказали 47news в следствии, по ходу пьесы выяснилось, что Ермаков и Поздеев могут быть причастны и к поставке строительных материалов на строительство «Газпром Арены» по завышенным ценам. Пока на глаза попался ущерб казне на 40 млн, ну так ещё и бумаги-то изъятые толком не разобрали. Официально же закреплённый ущерб пока 4,8 млн. Но, как рассуждают в следствии, это для начала, а в перспективе видится за сотню.

Заметим, что Поздеев фигурирует в уголовном деле, возбуждённом СК в прошлом году по статье «растрата». Компанию ему составляет бывший гендиректор Водоканала Евгений Целиков. По этому делу Поздееву избрана мера о запрете определённых действий, в том числе на пользование связью и интернетом. На обысках же выяснилось, что обвиняемый активно переписывается в мессенджерах. Понятно, это не добавило ему очков при нынешнем избрании меры.



Все трое просили суд избрать меру пресечения, не связанную с заточением в камеру. Безработный Поздеев настаивал, что приведенные в ходатайстве следователя доводы голословны. Ермаков убеждал, что умысла не имел, а контролировать все поставки не мог. Предлагал залог в виде оформленной на жену квартиры и обещал не скрываться. В ответ следствие припомнило ему, что он гражданин Литвы и по месту миграционного учёта не замечен. Стояло на своём — деньги казённые, ещё не обнаружены, да и вообще, свидетели говорят, что их предупреждали: в случае интереса полиции молчать до последнего. Прямо омерта какая-то.



Фото: 47news.ru Фото: 47news.ru Поделиться Поделиться







Бурашников обещал во всём помогать следствию, не выходить из дома в деревне Горки и сдать загранпаспорт. И работа имеется, концерн «Титан-2». Судью Александра Королёва доводы не убедили, под стражей все трое пробудут до 25 июля.

К слову, следователи поступили чисто по-журналистски — в постановлении о возбуждении уголовного дела, там где про стадион, в скобочках такая фраза: «Объект проведения матчей чемпионата Европы по футболу 2021». То есть обозначили тему будущего.



Виктор Смирнов,

47news

