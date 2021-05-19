Противоречивое злоупотребление. Дело бывшего главы петербургского Водоканала вернули прокурору

Как сообщает 19 мая объединенная пресс-служба судов города, суд поставил вопрос о возвращении уголовного дела прокурору, «поскольку в обвинительном заключении обвинение Целикова носит неконкретный и противоречивый характер, в фабуле обвинения указаны не все наименования банков или их филиалов, в которых потерпевшим ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» были открыты банковские счета, с которых, по версии следствия, были перечислены денежные средства, а также не указаны адреса банков или их филиалов». Сам Целиков и его защитник не возражали.

Евгений Целиков находится под домашним арестом, меру пресечения ему избрали в ноябре 2019 года. Он обвиняется по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление служебными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия); наказание предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.



В фабуле обвинения указано три разных периода, когда, по версии стороны обвинения, Целиков совершил преступление, сообщает пресс-служба.



При этом изначально полиция расследовала дело по статье 165 УК «Причинение имущественного ущерба», а потом переквалифицировала его на крупное мошенничество. Следствие считало, что Целиков причастен к хищению не менее 1 млрд рублей за счет завышения цен на электрическую мощность, которая приобреталась у «Развития и инвестиций». Предприятие он возглавлял с июня 2016 года по май 2019-го. Тогда же сотрудники экономической полиции провели обыски по 40 адресам — в том числе в домах бывших директоров Водоканала — Феликса Кармазинова и Евгения Целикова, а также гендиректора ООО «Развитие и инвестиции» Алексея Малеева, который в то время дал интервью «Фонтанке». С приходом нового руководства в Смольный Водоканал расторг договор с поставщиком электроэнергии.

