По делу о мошенничестве при строительстве стадиона на Крестовском арестовали бывшего топ-менеджера «Водоканала»

Как следует из ходатайства следствия, в конце марта 2017 года между Фондом капитального строительства и реконструкции и «Водоканалом» был заключён государственный контракт на приспособление для современного использования объекта культурного наследия регионального значения «Приморский парк Победы», а также строительство пропускного пункта на футбольном стадионе на Крестовском острове.
После этого «Фортис» в лице Ермакова и иных лиц — с одной стороны, и Водоканал в лице Поздеева, Бурашникова и иных лиц из числа руководства и сотрудников ГУП — с другой, обеспечили заключение договора на поставку оборудования между компанией и предприятием. Ещё один контракт также был заключён между предприятием и «Проектным агентством». Последний предполагал выполнение комплекса строительно-монтажных работ и поставку оборудования марки Jafar.
Затем, как полагает следствие, фигуранты уголовного дела поставили в адрес ГУП оборудование, несоответствующее проектной документации. Сделали они это «путём изготовления и установки на него подложных шильд, имитирующих настоящие».
Позднее на основании подложных документов между «Водоканалом» и Фондом капитального строительства и реконструкции были подписаны акты выполнения работ, после чего на счёт предприятия поступили 157 503 201 рублей. В том числе за оборудование, поставленное «Фортис» и «Проектным агентством», выдаваемое за оборудование марки Jafar.
Далее соучастники получили от ГУП бюджетные деньги: «Фортис» — 129 543 856 рублей, «Проектное Агентство» — 27 959 344 рублей, из которых, по версии следствия, они похитили не менее 4 816 687 рублей.
Поздеев и его защитник возражали, указав, что приведённые в ходатайстве следователя доводы не подтверждаются представленными материалами уголовного дела, просили избрать домашний арест. Куйбышевский районный суд постановил взять подозреваемого под стражу до 25 июля.
Аналогичную меру пресечения тот же суд избрал для ещё одного фигуранта дела — Вадима Ермакова.
«Проектное агентство» долгое время являлось одним из главных подрядчиков «Водоканала», особенно хорошо дела у «Проектного агентства» пошли после того, как его гендиректор Андрей Поздеев пересел в кресло топ-менеджера ГУП, отвечающего за распределение контрактов. В частности, «Водоканал» привлёк компанию к обустройству инфраструктуры вокруг будущей «Газпром Арены». «Фонтанка» подробно рассказывала, как ПА работало на объекте и как быстро закончилось благополучие предприятия после завершения строительства. Со сменой энергетического блока в Смольном у ГУП начались и другие проблемы: УФАС уличило «Водоканал» и «Проектное агентство» в нарушении закона о конкуренции, на предприятии назвали это тяжёлым наследием предыдущего руководства. А незадолго до этого ЗАО признали банкротом, в отношении него открыли конкурсное производство.