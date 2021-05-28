По делу о мошенничестве при строительстве стадиона на Крестовском арестовали бывшего топ-менеджера «Водоканала»

Как следует из ходатайства следствия, в конце марта 2017 года между Фондом капитального строительства и реконструкции и «Водоканалом» был заключён государственный контракт на приспособление для современного использования объекта культурного наследия регионального значения «Приморский парк Победы», а также строительство пропускного пункта на футбольном стадионе на Крестовском острове.

После этого «Фортис» в лице Ермакова и иных лиц — с одной стороны, и Водоканал в лице Поздеева, Бурашникова и иных лиц из числа руководства и сотрудников ГУП — с другой, обеспечили заключение договора на поставку оборудования между компанией и предприятием. Ещё один контракт также был заключён между предприятием и «Проектным агентством». Последний предполагал выполнение комплекса строительно-монтажных работ и поставку оборудования марки Jafar.

Затем, как полагает следствие, фигуранты уголовного дела поставили в адрес ГУП оборудование, несоответствующее проектной документации. Сделали они это «путём изготовления и установки на него подложных шильд, имитирующих настоящие». Позднее на основании подложных документов между «Водоканалом» и Фондом капитального строительства и реконструкции были подписаны акты выполнения работ, после чего на счёт предприятия поступили 157 503 201 рублей. В том числе за оборудование, поставленное «Фортис» и «Проектным агентством», выдаваемое за оборудование марки Jafar. Далее соучастники получили от ГУП бюджетные деньги: «Фортис» — 129 543 856 рублей, «Проектное Агентство» — 27 959 344 рублей, из которых, по версии следствия, они похитили не менее 4 816 687 рублей. Поздеев и его защитник возражали, указав, что приведённые в ходатайстве следователя доводы не подтверждаются представленными материалами уголовного дела, просили избрать домашний арест. Куйбышевский районный суд постановил взять подозреваемого под стражу до 25 июля.