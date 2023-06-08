Система ПВО над Белгородом сбила две цели

Система ПВО сработала над Белгородом по двум воздушным целям. Оперативные службы уточняют последствия на земле. Об этом сообщил рано утром 8 июня губернатор области Вячеслав Гладков.



Также он рассказал, что регион начал получать федеральные средства — финансовую помощь жителям пострадавших районов.



«В конце прошлой недели доложил Председателю Правительства Российской Федерации Михаилу Владимировичу Мишустину о ситуации в регионе, попросил помощи. В понедельник созвонились, Михаил Владимирович сказал, что решение принято и помощь будет оказана», — пишет Гладков.

