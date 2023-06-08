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    Система ПВО над Белгородом сбила две цели

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    Система ПВО сработала над Белгородом по двум воздушным целям. Оперативные службы уточняют последствия на земле. Об этом сообщил рано утром 8 июня губернатор области Вячеслав Гладков.

    Также он рассказал, что регион начал получать федеральные средства — финансовую помощь жителям пострадавших районов.

    «В конце прошлой недели доложил Председателю Правительства Российской Федерации Михаилу Владимировичу Мишустину о ситуации в регионе, попросил помощи. В понедельник созвонились, Михаил Владимирович сказал, что решение принято и помощь будет оказана», — пишет Гладков.

    Сегодня, по его словам, деньги будут перечислять в банки, и с завтрашнего дня люди смогут получать первые единоразовые выплаты (10 тысяч рублей), а со следующей недели — вторые.

    «Понимаем, жителям отселенных наших сел и городов и так непросто, чтобы ходить писать дополнительные заявления и выполнять другие бюрократические процедуры. Поэтому все, что от нас зависит, будем делать максимально быстро, чтобы помощь дошла до получателя», — пообещал губернатор региона.

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