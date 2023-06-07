На Елагином острове посоревнуются дроны и внедорожники

10 июня на Елагином острове пройдет праздник модельно-технического спорта «Елагин слёт», объединяющий спорт, программирование, инженерию, моделирование, диджитал-технологии и мастерство пилотов различных радиоуправляемых моделей.



Фото: скриншот видео Поделиться Поделиться





Фестиваль будет проходить на нескольких площадках. На «Летном поле» в полдень стартует гонка дронов — увлекательное и стремительное действо, в котором участвует по четыре пилота, соревнующихся за выход в финал. Скорости летательных аппаратов — свыше 100 км/ч, а продолжительность гонки — всего 2 минуты.



В 13:00, 15:00 и 17:00 будет проходить авиа-шоу с участием 3D-пилота Алексея Лапшина и команды «РусДжет» из Москвы — семикратных чемпионов мира по радиоуправляемым реактивным авиамоделям. В авиа-шоу принимает участие точная копия вертолета Ми-8, которой управляет пилот Михаил Мухин — рекордсмен мира по скоростным гоночным вертолетам.

На второй площадке — «Авиа Ангар» — в 14:00 начнется Tiny Whoop — слет мини-дронов сильнейших пилотов Москвы и Санкт-Петербурга. Вес тиников (мини-дронов) — всего 15 граммов.



На площадке «Автодром» с 12:00 до 17:00 будут проходить гонки радиоуправляемых внедорожников. Модели машин, выполненные в масштабе 1:10, с электромоторами, развивают максимальную скорость до 80 км/ч, продолжительность заезда — 5 минут, в каждом заезде принимают участие по 8 пилотов.

Там же с 14:00 до 17:00 будут проходить гонки в управляемом заносе (дрифте) на полноприводных автомоделях (масштаб тот же — 1:10). Здесь победит не самый быстрый, а самый быстрый и красиво дрифтующий.

На «Водной трассе» с полудня и до пяти вечера будут проходить тест-драйвы на радиоуправляемых судомоделях для всех желающих.



А с полудня до 15:00 на площадке «Трофипарк» пройдут гонки и тест-драйвы для всех желающих на радиоуправляемых моделях внедорожников на электрической тяге (масштаб — 1:10).



Также для всех желающих будет работать выставка стендового моделизма и военно-исторической миниатюры (12:00–18:00) и проходить мастер-классы по нанесению на радиоуправляемые модели танков ржавчины, боевых отметок и опознавательных знаков (начало в 13:00 и в 15:00).



Фото: vk.com/elaginslet Поделиться Поделиться





Подробности на сайте фестиваля или в паблике ВК. Вход на фестиваль свободный, по билету в парк (100 рублей для взрослых и 30 — для льготников).

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