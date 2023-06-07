В Самарской и Ульяновской областях снова увеличилось число отравившихся «смертельным сидром». Что известно на данный момент?

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских, пишет 7 июня ТАСС, дал поручение о проведении профилактических рейдов по пунктам продажи алкоголя, «начиная с так называемых "разливаек"». В настоящее время в регионе выявлено 62 случая отравления, в том числе 20 человек умерли. Ранее сообщалось о 51 случае отравления.

В России проходят рейды по местам продажи алкоголя после случаев отравления суррогатным сидром. Идет изъятие партий алкогольного напитка, производившегося на самарском предприятии, где изготавливали «Мистер Сидр».

Жительницу города Шумиха, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный СК, госпитализировали несколько дней назад с признаками отравления. «Установлено, что накануне пострадавшая употребила спиртосодержащий напиток, поставленный в магазин с предприятия, расположенного в другом регионе», — говорится в сообщении. Полиция в городе Шадринске Курганской области изъяла крупную партию сидра, производившегося на самарском предприятии, где изготавливали «Мистер Сидр». Изъято более 17 000 литров продукта. В Самарской области до 16 увеличилось число госпитализированных после отравления «Мистером Сидром», пишет 7 июня ТАСС.

Сегодня стало известно, что в Курганской области выявили первый случай отравления, предположительно, сидром.

«В медучреждениях Самарской области проходят лечение 16 пациентов. Из них 3 пациента в тяжелом состоянии, 13 человек — в состоянии средней степени тяжести», — рассказали в областном Минздраве.



Вечером во вторник, 6 июня, российский Минздрав рассказал, что от суррогатного сидра в РФ пострадали 90 человек, в том числе четверо несовершеннолетних и беременная. Из общего числа отравившихся, по данным на 6 июня, 32 умерли.



«На стационарном лечении в медицинских организациях Ульяновской, Самарской, Нижегородской, Пензенской областей и Республики Удмуртия и Чувашской Республики находятся 4 пациента в крайне тяжелом состоянии, 30 пациентов тяжелой степени тяжести, 26 средней степени тяжести», — рассказали в ведомстве.