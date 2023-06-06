Минпромторг хочет взять под жесткий контроль оборот метилового спирта

Подготовлен законопроект о введении в России госрегулирования производства и оборота метилового спирта, сообщает 6 июня Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.
«Проект предусматривает введение новых обязательных требований к обороту метанола, что позволит ограничить перечень участников рынка производства и оборота метилового спирта, исключив его неподконтрольный оборот»,-цитирует агентство сообщение министерства.
Напомним, «Фонтанка» рассказывала, что эксперты выявили в алкогольной продукции «Мистер Сидр», которую изъяли после отправлений и летальных исходов в ряде регионов России, опасные для жизни примеси метанола и этилбутирата. Вместо них в напитке должен был присутствовать безопасный этанол.
Общее число погибших в России от отравления суррогатом «Мистер Сидр» к 6 июня достигло 28 человек.