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    Минпромторг хочет взять под жесткий контроль оборот метилового спирта

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    Подготовлен законопроект о введении в России госрегулирования производства и оборота метилового спирта, сообщает 6 июня Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.

    «Проект предусматривает введение новых обязательных требований к обороту метанола, что позволит ограничить перечень участников рынка производства и оборота метилового спирта, исключив его неподконтрольный оборот»,-цитирует агентство сообщение министерства.

    Напомним, «Фонтанка» рассказывала, что эксперты выявили в алкогольной продукции «Мистер Сидр», которую изъяли после отправлений и летальных исходов в ряде регионов России, опасные для жизни примеси метанола и этилбутирата. Вместо них в напитке должен был присутствовать безопасный этанол.

    Общее число погибших в России от отравления суррогатом «Мистер Сидр» к 6 июня достигло 28 человек.

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    Мистер СидрМетанолОтравление метаноломЗаконМинпромторг
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