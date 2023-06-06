Раскрыт состав смертельного сидра

Эксперты выявили в алкогольной продукции «Мистер Сидр», которую изъяли после отравлений и летальных исходов в ряде регионов России, опасные для жизни примеси метанола и этилбутирата. Вместо них в напитке должен был присутствовать безопасный этанол, сообщил 6 июня ТАСС, ссылаясь на пресс-службу управления МВД России по Ульяновской области.
Общее число погибших в России от отравления сидром к 6 июня достигло 28 человек.
Первый зарегистрированный случай был в Бессоновском районе Пензенской области 2 июня, тогда две девушки, 17 и 18 лет, были госпитализированы из-за отравления печально известным сидром.
После как по цепочке массовые отравления со смертельным исходом были зарегистрированы и в Димитровграде, расположенном в Ульяновской области. Жители этого города стали массово обращаться за медицинской помощью по подозрению на алкогольное отравление. Позже медики сообщили о 51 случае отравления «Мистером Сидром», а общее количество смертей после употребления этого алкогольного напитка в регионе достигло 18.
В Нижегородской области было зарегистрировано шесть случаев отравления этим напитком, включая два летальных исхода. В Удмуртии зафиксирована смерть молодого человека, еще одна женщина в тяжелом состоянии в больнице.
В Самарской области, по данным министерства здравоохранения региона, под наблюдением медицинских специалистов остаются 13 пациентов, а семь человек погибли от отравления сидром. Также один случай отравления отмечен в Чувашии.
Ранее, по сообщению Росалкогольрегулирования, были заблокированы отгрузки и поставки сидра под маркой «Мистер Сидр», производимого компанией «Анди» из Самары, на всей территории страны.
Около 14 тыс. литров смертельного сидра изъято на данный момент на складах в Удмуртии. Суррогатный сидр обнаружили в Ульяновской, Нижегородской, Самарской, Московской и Пензенской областях, сообщает РИА Новости. По информации ТАСС, в регионах Поволжья за два дня обнаружили и изъяли более 23,2 тыс. литров «Мистера Сидра».