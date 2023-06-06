Раскрыт состав смертельного сидра

Эксперты выявили в алкогольной продукции «Мистер Сидр», которую изъяли после отравлений и летальных исходов в ряде регионов России, опасные для жизни примеси метанола и этилбутирата. Вместо них в напитке должен был присутствовать безопасный этанол, сообщил 6 июня ТАСС, ссылаясь на пресс-службу управления МВД России по Ульяновской области.



Общее число погибших в России от отравления сидром к 6 июня достигло 28 человек.

Первый зарегистрированный случай был в Бессоновском районе Пензенской области 2 июня, тогда две девушки, 17 и 18 лет, были госпитализированы из-за отравления печально известным сидром.