Число умерших от отравления «Мистером Сидром» возросло до 28 человек

В России уже 28 человек погибли от отравления сидром в различных регионах страны. Об этом во вторник, 6 июня, сообщают российские ведомства и чиновники.

От отравления пивным напитком «Мистер сидр» в Нижегородской области скончались два человека. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор. «На территории области зарегистрировано 6 случаев отправления указанным пивным напитком, из них 2 летальных», — говорится в публикации.

В Удмуртии погиб один юноша, отравившись суррогатным сидром. Еще одна женщина находится в больнице в тяжелом состоянии. Об этом сообщила вице-премьер региона Эльвира Пинчук.