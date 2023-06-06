Число умерших от отравления «Мистером Сидром» возросло до 28 человек

В России уже 28 человек погибли от отравления сидром в различных регионах страны. Об этом во вторник, 6 июня, сообщают российские ведомства и чиновники.
От отравления пивным напитком «Мистер сидр» в Нижегородской области скончались два человека. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор. «На территории области зарегистрировано 6 случаев отправления указанным пивным напитком, из них 2 летальных», — говорится в публикации.
В Удмуртии погиб один юноша, отравившись суррогатным сидром. Еще одна женщина находится в больнице в тяжелом состоянии. Об этом сообщила вице-премьер региона Эльвира Пинчук.
В Ульяновской области Минздрав сообщил об 51 случае отравления «Мистером сидром». Общее число скончавшихся после употребления алкогольного напитка в регионе достигло 18 человек.
Также в Самарской области, как пишет 63.RU со ссылкой на министерство здравоохранения области, под наблюдением медиков находятся 13 пациентов, а погибло в регионе семь человек.
Таким образом общее число умерших от отравления сидром в России увеличилось до 28 человек.
Ранее отгрузки и поставки сидра под брендом «Мистер Сидр», производимого самарской компанией «Анди», были заблокированы на всей территории России, сообщало РИА Новости со ссылкой на Росалкогольрегулирование.
Фонтанка» рассказывала, что думают об этой истории участники рынка. Среди версий специалисты упоминают возможные следы моющего средства в кегах, куда разливали сидр.