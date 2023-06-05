«Мутная история». Что не так со «смертельным сидром» из Самары и возможно ли такое отравление в Петербурге

Фото: Пресс-служба УМВД России по Ульяновской области Поделиться Поделиться





Жители Ульяновской и Самарской областей и республики Удмуртия стали жертвами массового отравления некачественным сидром. СМИ сообщают о 16 погибших и десятках пострадавших, многие из которых в тяжелом состоянии. По версии следствия, причиной отравления стал напиток «Мистер Сидр», который производится в Самарской области и продаётся в магазинах «Территория пива» в Ульяновской области, в других регионах России, а также в Казахстане. По подозрению в его производстве задержали индивидуального предпринимателя из Самарской области.



В релизе ульяновского УМВД в качестве места продажи «Мистера Сидра» указано предприятие «Бир Хаус». В петербургской сети с таким названием заверили, что никогда не предлагали клиентам подобную продукцию.

«Фонтанка» спросила совладельца Bakunin Group Александра Романенко о том, как в Петербурге организован контроль качества слабоалкогольных напитков и как не стать жертвой «смертельного сидра».

— Число жертв от напитка «Мистер Сидр» уже достигло 16 человек, пострадавшие есть в трех регионах. Может ли случиться такое в Петербурге? Как продавцы контролируют качество крафтовой продукции?



— Во всей этой истории мне кажутся странными несколько вещей. Во-первых, размер партии. Я представляю, как могут работать кустарные производства сидра, неважно, где они расположены: продукция в целях экономии сбраживается в пластиковых кубах размером в тонну. Пластиковые кубы — это не очень практично с точки зрения производства, но они пищевые, они безопасны. 99% даю, что сидр готовился именно в этих кубах. И на легальных сидродельнях они есть. Так вот, пластиковый куб выдает около 1 000 л продукции.



— МВД отчиталось об изъятии 193 кегов «Мистер Сидр» по 30 литров каждый, итого около 6 тысяч литров.

— Это похоже на правду. Вопрос: куда еще это продали и почему это пока в одном месте стрельнуло? Когда добавилось несколько городов, это начало становиться похожим на правду.

— Но может ли сидр в принципе быть настолько смертельным?

— Вот именно, что не может быть. Гипотетически (есть опасность), если там были металлические кеги, а их моют специальной химией, которая всегда была импортная... В последнее время импортной химии для мойки технологических емкостей и кегов стало меньше, и она стала очень дорогая.



— Думаете, что кто-то мог сэкономить?

— Конечно. Знаем производителей, которые или количество уменьшают, или пытаются эту химию заменить на что-то похожее российское. Там набор щелочей разных. Может, это были плохо вымытые кеги и было отравление от этой химии.

То есть может быть какое-то отравление нелегальной водкой. Но если ты берешь яблочный сок и сбраживаешь дрожжами, не может родиться ничего химического и микробиологического, что может убить человека. Это же что-то жестко химическое, возможно, плохо замытые кеги на производстве.



Если это одноразовые пластиковые кеги, то есть вариант, что на дешевых малобюджетных пивоварнях их по нескольку раз используют, хотя они одноразовые, их тоже моют какой-то химией, и там тоже может быть отравление. Я знаю, что в регионах дистрибьютор продает наше пиво в торговые точки, а потом какие-то малые полулегальные производители одноразовые бэушные кеги выкупают, промывают какой-то химией и по второму кругу у себя в регионе используют. Мне кажется, что-то подобное могло произойти.

То есть или это ошибка технолога, или это уже не сидр, а преступники создали газированный яблочный сок с метанолом и отравили людей. Но это не имеет отношения ни к крафту, ни к производителям вообще.



Если речь о самом продукте, то люди полегли бы в разных городах в большом количестве. Если это вопрос замывки кегов, то это может быть точечно. Какие-то кеги могли быть замыты одной химией, какие-то другой, какие-то быть одноразовыми, какие-то металлические. Но пока история выглядит мутно.



— Застрахованы ли петербуржцы от встречи с такой продукцией?

— Нужно потреблять известные, проверенные бренды и ходить в приличные заведения. Размер заведения при этом не играет никакой роли.

Например, у нас 30 наименований французского и испанского сидра, есть местные — «Токсовская сидрерия» и Bullevi. Мы знаем, что это за люди, что они производят, на каком оборудовании. А есть заведения, которые могут покупать сидр из китайского концентрата. И у производителя из Китая мог быть, например, сбой.

— То есть продавец не контролирует каждую партию, это на стороне производителя?



— Например, продукцию одного из местных производителей продаем лет семь, у нее может скакать органолептика, это зависит от урожая яблок, но с проблемами с качеством не сталкивались ни разу. Это проверенный производитель. Они сертифицированы, они сдают свой продукт в лабораторию, есть декларация соответствия. То же с нашим пивом, мы прошли проверку безопасности во многих сетях, мы экспортировали, нас проверяли немцы, голландцы, шведы. Мы сами себя проверяем, каждую партию привозим в аккредитованную лабораторию.

А есть производители, которые не следят за качеством, покупают дешевое непроверенное сырье, может, бракованное, списанное, и продают подозрительно дешево свою продукцию. Магазинчики разливного пива очень любят такую историю.

— Как себя обезопасить потребителям?

— При визуальном осмотре любой жидкости ты видишь, что цветность и мутность нормальные. Если сидр нефильтрованный, то должен быть стойкий вкус тухлых яблок, а если сидр мутный и нефильтрованный, но нет тухлятины в запахе, а наоборот, ароматика свежих яблок, это ненормально. Хороший сидр пахнет навозом и сеном, значит, что это натуральные яблоки, сброженные натуральными дрожжами, а если сильный, стойкий вкус, как у яблочной дешевой газировки, значит, что напихали концентраты и ароматизаторы. Но это не значит, что это опасно для здоровья.

Если же в случае с «Мастером Сидром» был смешан яблочный сок с метанолом, это не продукт брожения, при такой смеси нет никакого запаха тухлых яблок. Это будет такой чистый, кристальный напиток с сильным яблочным вкусом.

— В сети опубликовано фото этикетки «Мистера Сидра». Там есть что-то, что сразу внушает опасения (вода подготовленная, сок яблочный концентрированный, дрожжи сухие активные, сахар, лимонная кислота)?

— Во всем мире его и делают из такого состава. За исключением Франции, Испании, Великобритании. Ну и мелких производителей в РФ.



Смущает еще, что на прошлой неделе накрыли нелегальное производство сидра под Питером. Там хороший был сидр, просто человек не хотел акцизы платить и легализоваться. И вдруг внезапно люди отравились сидром. Если что-то третье произойдет и появятся законопроекты, которые будут рубить сидроделов и ущемлять их развитие, можно будет сделать вывод, что, вероятно, эти вещи совпали не просто так.



Беседовала Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

