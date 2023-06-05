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    Петербургская сеть пивных баров «Бир Хаус» заявила, что не продает «смертельный сидр»

    9 комментариев

    Петербургская сеть пивных баров «Бир Хаус» не торгует продукцией «Мистер Сидр», которая повлекла массовые отравления в Самарской и Ульяновской областях и Удмуртии.

    «Сеть пивных баров «Бир Хаус» в Санкт-Петербурге не предлагает и никогда не предлагала своим посетителям продукцию «Мистер Сидр», производимую в Самарской области», — заявили в пресс-службе.

    Ранее «Фонтанка» писала об отравлениях в Димитровграде и Ульяновске, в результате которых погибло 16 человек. УМВД России по Ульяновской области сообщило, что местами приобретения смертельного напитка являются магазины «Территория пива» и «Бир Хаус», продукция в которые поставлялась от предпринимателя из Самарской области. Он задержан.

    В петербургском «Бир Хаус» считают, что речь могла идти об ульяновской сети «Бир Хаунд» и путаница могла возникнуть из-за созвучия. Это название фигурирует и у ряда местных СМИ. Однако в «Бир Хаунд» тоже опровергли связь с «Мистером Сидром». «Официально заявляю, что мы НИКОГДА не работали с поставщиком сидра "Мистер Сидр"», — говорится в группе «Бир Хаунд» во «ВКонтакте». Вероятно, в полиции имели в виду местные «наливайки».

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    Комментарии 9

    OttoVonNasmorck05 Июн 2023 в 17:11
    Какое наглое враньё! Мы не продаём и никогда не продавали сидр "Мистер Сидр". Мы торгуем сидром "Миссис Сидр" того же производителя. А это совсем другой сидр, на сметаноле.
    +1−1
    Гость05 Июн 2023 в 16:53
    Да сидр надо сразу пить..кто его берет сейчас??он же невкусный..даже здесь знаю компания в городе которая готовит отличный сидр..но сейчас он у них невкусный..время нормального сидра осень зима..потом из отходов делают..
    +0−1
    27500965205 Июн 2023 в 16:49
    Beer House - отличная сеть. Вряд ли будут замечены за отравлением некачественным алкоголем. Правда я туда больше поесть хожу)
    +3−1
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