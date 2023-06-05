Петербургская сеть пивных баров «Бир Хаус» заявила, что не продает «смертельный сидр»

Петербургская сеть пивных баров «Бир Хаус» не торгует продукцией «Мистер Сидр», которая повлекла массовые отравления в Самарской и Ульяновской областях и Удмуртии.



«Сеть пивных баров «Бир Хаус» в Санкт-Петербурге не предлагает и никогда не предлагала своим посетителям продукцию «Мистер Сидр», производимую в Самарской области», — заявили в пресс-службе.



Ранее «Фонтанка» писала об отравлениях в Димитровграде и Ульяновске, в результате которых погибло 16 человек. УМВД России по Ульяновской области сообщило, что местами приобретения смертельного напитка являются магазины «Территория пива» и «Бир Хаус», продукция в которые поставлялась от предпринимателя из Самарской области. Он задержан.

