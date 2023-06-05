Отравившиеся сидром появились еще в одном регионе. Оба в критическом состоянии

Отравившиеся сидром зафиксированы в третьем российском регионе. В Удмуртии юноша и девушка находятся в критическом состоянии, сообщает 5 июня РИА Новости со ссылкой на власти региона.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил, что от отравления умерли восемь человек. Всего в регионе зарегистрировали 22 случая отравления.

Также стало известно, что в Новокуйбышевске Самарской области после употребления сидра умерли две женщины.

Следственный отдел по Новокуйбышевску возбудил уголовное дело по статье 238, часть 3, УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц»). По версии следствия, отравившиеся выпили сидр. Этот напиток в местный магазин поставляется с предприятия, расположенного в Красноглинском районе города Самары Самарской области. В сообщениях силовиков о жертвах сидра в Ульяновской области тоже говорится о самарском предприятии. На предприятии проводятся следственные действия.

