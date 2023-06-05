Шесть человек в Димитровграде умерли, предположительно, из-за сидра

Медики Ульяновской области спасают людей с отравлением. Следователи взялись за дело.
Как сообщает 5 июня областное СУ СК, по информации следствия, 3 и 4 июня несколько жителей города Димитровграда попали в городскую больницу. Медики диагностировали у них отравление неустановленным веществом. Шестерых спасти не удалось, они скончались.
Возбуждено уголовное дело по статье 238, часть 3, УК РФ (оказание небезопасных услуг, повлекших по неосторожности смерть более двух человек). Следователи выяснили, что все пострадавшие употребляли спиртной напиток «Сидр», купленный в магазинах «Территория пива». Этот товар поставил предприниматель из Красноглинского района Самарской области. На его предприятии начались следственные действия, назначены судебные экспертизы.
Напомним, в мае в Ленобласти нашли крупный склад сомнительного сидра, «Фонтанка» показывала видео оттуда. Представители оптовой компании при проверке не смогли подтвердить легальность производства и оборота сидра.