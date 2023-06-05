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    Шесть человек в Димитровграде умерли, предположительно, из-за сидра

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    19 комментариев

    Медики Ульяновской области спасают людей с отравлением. Следователи взялись за дело.

    Следком

    Как сообщает 5 июня областное СУ СК, по информации следствия, 3 и 4 июня несколько жителей города Димитровграда попали в городскую больницу. Медики диагностировали у них отравление неустановленным веществом. Шестерых спасти не удалось, они скончались.

    Возбуждено уголовное дело по статье 238, часть 3, УК РФ (оказание небезопасных услуг, повлекших по неосторожности смерть более двух человек). Следователи выяснили, что все пострадавшие употребляли спиртной напиток «Сидр», купленный в магазинах «Территория пива». Этот товар поставил предприниматель из Красноглинского района Самарской области. На его предприятии начались следственные действия, назначены судебные экспертизы.

    Напомним, в мае в Ленобласти нашли крупный склад сомнительного сидра, «Фонтанка» показывала видео оттуда. Представители оптовой компании при проверке не смогли подтвердить легальность производства и оборота сидра.

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    Отравление алкоголемОтравлениеУльяновская область
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    Комментарии 19

    Гость05 Июн 2023 в 10:30
    Шесть человек умерли выпив яд а в чём новость то? Суицидники.
    +0−0
    Гость05 Июн 2023 в 10:24
    Трое маргиналов находят бутылку с неизвестной жидкостью и решают испытать содержимое на себе.Первый , самый смелый , делает несколько глотков и падает замертво . Второй из солидарности не задумываясь идёт следом . Третий от безысходности с воплем "Ма-а-а-маа!" допивает содержимое и падает рядом со своими коллегами...
    +0−0
    Гость05 Июн 2023 в 10:23
    как ни "странно" на бутылках была маркировка "Честного знак"Эта контора маркирует все начиная шубами и кончая сметаной.
    +0−0
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