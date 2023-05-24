Сидр сомнительного происхождения. В Ленобласти накрыли крупный склад контрафакта

В Волосовском районе Ленобласти обнаружился склад, где лежало почти 6 тысяч бутылок с подозрительным алкоголем. Оказалось, что помещения арендовала оптовая торговая компания.

пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

Склад с партией контрафактного сидра нашли недалеко от деревни Большое Тешково, сообщает 24 мая пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области. Производственные помещения посетила экономическая полиция, полицейские района и специалисты Росалкогольрегулирования.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

Представители оптовой компании при проверке не смогли подтвердить легальность производства и оборота сидра. В единой государственной информационной системе продукция также не была учтена.



Изъятое направили на экспертизу — решение будет потом.