    Сейчас

    +15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +15˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 12

    4 м/с, зап

    762мм

    48%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd80.88eur87.1

    География жертв сидра растёт. В Самарской области скончались женщины

    1 комментарий

    Жертвы отравления появились и в соседней с Ульяновской области — Самарской. Об этом сообщает 5 июня региональное СУ СК.

    По предварительным данным, две жительницы города Новокуйбышевска скончались в ночь с 4 на 5 июня из-за отравления неустановленным веществом. По версии следствия, накануне они выпили сидр. Этот напиток в местный магазин поставляется с предприятия, расположенного в Красноглинском районе города Самары Самарской области. В сообщениях силовиков о жертвах сидра в Ульяновской области тоже говорится о самарском предприятии.

    Следственный отдел по Новокуйбышевску возбудил уголовное дело по статье 238, часть 3, УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц). На предприятии проводятся следственные действия.

    В Димитровграде и Ульяновске зафиксировано уже 14 пострадавших и 8 погибших — все они, предположительно, выпивали сидр. По данным СК РФ, индивидуальный предприниматель из Самарской области задержан. Опасный алкоголь изымается из магазинов. Известно, что он поставлялся в разные регионы России и в Казахстан.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Отравление алкоголемОтравлениеУльяновская областьСамарская областьНекачественный алкоголь
    ЛАЙК0
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ9
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    Григорич4705 Июн 2023 в 13:13
    Ну а как возрождать 90-е без палёного алкоголя?!!!
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close