География жертв сидра растёт. В Самарской области скончались женщины

Жертвы отравления появились и в соседней с Ульяновской области — Самарской. Об этом сообщает 5 июня региональное СУ СК.
По предварительным данным, две жительницы города Новокуйбышевска скончались в ночь с 4 на 5 июня из-за отравления неустановленным веществом. По версии следствия, накануне они выпили сидр. Этот напиток в местный магазин поставляется с предприятия, расположенного в Красноглинском районе города Самары Самарской области. В сообщениях силовиков о жертвах сидра в Ульяновской области тоже говорится о самарском предприятии.
Следственный отдел по Новокуйбышевску возбудил уголовное дело по статье 238, часть 3, УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц). На предприятии проводятся следственные действия.
В Димитровграде и Ульяновске зафиксировано уже 14 пострадавших и 8 погибших — все они, предположительно, выпивали сидр. По данным СК РФ, индивидуальный предприниматель из Самарской области задержан. Опасный алкоголь изымается из магазинов. Известно, что он поставлялся в разные регионы России и в Казахстан.