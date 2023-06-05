Погибших из-за сидра в Димитровграде всё больше. Задержан производитель

По последним данным на 5 июня, 14 человек отравились яблочным сидром в Димитровграде и Ульяновске, число погибших увеличилось до восьми. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ульяновский Роспотребнадзор.



«Всего зарегистрировано 14 случаев отравления в Димитровграде и Ульяновске, из которых восемь закончились летальным исходом», — сообщили в ведомстве.

