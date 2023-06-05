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    Погибших из-за сидра в Димитровграде всё больше. Задержан производитель

    59 комментариев
    Фото: Пресс-служба УМВД России по Ульяновской области
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    По последним данным на 5 июня, 14 человек отравились яблочным сидром в Димитровграде и Ульяновске, число погибших увеличилось до восьми. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ульяновский Роспотребнадзор.

    «Всего зарегистрировано 14 случаев отравления в Димитровграде и Ульяновске, из которых восемь закончились летальным исходом», — сообщили в ведомстве.

    По данным СК РФ, задержан индивидуальный предприниматель из Самарской области. Его подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

    «МВД Медиа» отчиталось об осмотре 23 торговых точек и изъятии алкогольной продукции «Мистер сидр» (193 кеги по 30 литров каждая). Выяснилось, что во время последних закупок, 31 мая и 1 июня, на алкоголь передавались только товарно-транспортные накладные без документов, подтверждающих качество. По информации МВД, среди жертв — один человек, умерший не в больнице, а у себя дома.

    Как уже писала «Фонтанка», люди, предположительно, отравились после употребления алкогольного напитка «Мистер сидр», который производится в Самарской области и продаётся в сетевых магазинах «Территория пива» в Ульяновской области, в других регионах России, а также в Казахстане. В сообщении МВД звучит название еще одной сети — «Бир Хаус», которая тоже торговала самарским товаром. Роспотребнадзор призвал жителей отказаться от покупки сидра до конца расследования. По одной из версий, звучащих в соцсетях, вместо этанола в сидр мог попасть метанол. Ранее мэр Димитровграда Андрей Большаков сообщал о шести погибших, еще шестеро находились в реанимации. По факту отравления Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании некачественных услуг.

    «Следователи СКР проводят необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначен ряд судебных экспертиз», — отмечается в сообщении СК.

    Фото: Пресс-служба УМВД России по Ульяновской области

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    Комментарии 59

    Dmitry Antonov05 Июн 2023 в 13:12
    Вопрос, кстати, возник. Не касаясь технологии с использованием этилового спирта, но каким образом в напиток мог попасть метиловый? Вывод, думаю, один: от жадности бодяжили этиловый и дешёвый метиловый, в принципе, так никто не отравляется, только голова на следующий день будет болеть. Но, что-то пошло не так, могли перепутать спирты и залить, в основном, метиловый.
    +0−1
    Гость05 Июн 2023 в 13:05
    «Всего зарегистрировано 14 случаев отравления в Димитровграде и Ульяновске, из которых восемь закончились летальным исходом», — сообщили в ведомстве.
    +1−0
    Гость05 Июн 2023 в 13:04
    За такой бы "продукт" дедушка Сталин бы нежно погладил по голове, чтобы потомки этого "производителя" не бегали потом по ток-шоу и не рассказывали всем, как их "кристалльной чистоты и честности" родственника по "пустяковому поводу" сослали в лагеря! 🎃
    +0−0
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