Число погибших от отравления сидром в Ульяновской области снова увеличилось

Еще два человека умерли от отравления сидром в Ульяновской области. Сейчас общее число погибших 18 человек. Об этом во вторник, 6 июня, сообщает РИА Новости.
Недавно министр здравоохранения региона Ольга Колотик-Каменева рассказала, что число пострадавших из-за отравления суррогатным алкоголем увеличилось до 51 человека. Состояние пострадавших среднетяжелое, добавила она.
Ранее отгрузки и поставки сидра под брендом «Мистер Сидр», производимого самарской компанией «Анди», были заблокированы на всей территории России, сообщало РИА Новости со ссылкой на Росалкогольрегулирование.
Фонтанка» рассказывала, что думают об этой истории участники рынка. Среди версий специалисты упоминают возможные следы моющего средства в кегах, куда разливали сидр.