Число погибших от отравления сидром в Ульяновской области снова увеличилось

Еще два человека умерли от отравления сидром в Ульяновской области. Сейчас общее число погибших 18 человек. Об этом во вторник, 6 июня, сообщает РИА Новости.



Недавно министр здравоохранения региона Ольга Колотик-Каменева рассказала, что число пострадавших из-за отравления суррогатным алкоголем увеличилось до 51 человека. Состояние пострадавших среднетяжелое, добавила она.



Ранее отгрузки и поставки сидра под брендом «Мистер Сидр», производимого самарской компанией «Анди», были заблокированы на всей территории России, сообщало РИА Новости со ссылкой на Росалкогольрегулирование.

