В Ульяновской области число отравившихся сидром превысило 50 человек

Число пострадавших из-за отравления суррогатным алкоголем «Мистер Сидр» в Ульяновской области увеличилось до 51 человека. Об этом во вторник, 6 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения региона Олесю Колотик-Каменеву.

«Общее число пострадавших — 51 человек, из них 16 человек умерли», — сказала собеседница агентства.

В основном, по словам Колотик-Каменевой, состояние пострадавших средне-тяжелое.



Ранее стало известно о 18 погибших после употребления разливного сидра марки «Мистер Сидр».



Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу официально призвало не употреблять алкогольный напиток «Мистер Сидр».