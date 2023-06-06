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    В Ульяновской области число отравившихся сидром превысило 50 человек

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    Число пострадавших из-за отравления суррогатным алкоголем «Мистер Сидр» в Ульяновской области увеличилось до 51 человека. Об этом во вторник, 6 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения региона Олесю Колотик-Каменеву.

    «Общее число пострадавших — 51 человек, из них 16 человек умерли», — сказала собеседница агентства.

    В основном, по словам Колотик-Каменевой, состояние пострадавших средне-тяжелое.

    Ранее стало известно о 18 погибших после употребления разливного сидра марки «Мистер Сидр».

    Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу официально призвало не употреблять алкогольный напиток «Мистер Сидр».

    «Фонтанка» рассказывала, что думают об этой истории участники рынка. Среди версий специалисты упоминают возможные следы моющего средства в кегах, куда разливали сидр.

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    СидрОтравлениеУльяновская область
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