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    "Коммерсантъ": Бизнес опасается снятия моратория на проверки после смертельных отравлений сидром

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    3 комментария

    Массовое отравление алкогольным суррогатом под брендом «Мистер сидр» может ударить по рынку слабоалкогольных напитков в целом, пишет вечером 5 июня «Коммерсантъ».

    По информации «Ъ», «бизнес опасается снятия моратория на проверки, ужесточения контроля, а также снижения продаж «настоящего сидра» из-за негативного информационного фона». Эти риски «серьезно тревожат бизнес». Тема вызвала беспокойство и в Росалкогольрегулировании, отметил собеседник издания.

    Замглавы общественного совета при Роспотребнадзоре, глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов сообщил, что цифровая маркировка пива и слабоалкогольных напитков в кегах, ставшая обязательной с 1 апреля этого года, на напиток «Мистер сидр» нанесена не была, уточняет «Ъ».

    «Мы призываем власти отменить мораторий на проверки на потребительском рынке»,— цитирует Павлова автор статьи.

    Напомним, к вечеру понедельника сообщения о летальных отравлениях суррогатом начали приходить уже из Нижегородской области.

    О них сообщил в своем Telegram-канале заместитель губернатора региона Давид Мелик-Гусейнов. Точное число смертельных случаев он не назвал. «Причина, по предварительным данным экспертов, отравление этиленгликолем, который находился в составе суррогатных алкогольных напитков», — рассказал Мелик-Гусейнов.

    В своем сообщении заместитель губернатора не назвал и марку напитка, которым отравились люди. Но подчеркнул, что «особенно опасны разливной алкоголь и сидр».

    Ранее стало известно о 18 погибших после употребления разливного сидра марки «Мистер сидр» — 16 человек умерли в Ульяновской области, еще двое — в Самарской области. Пострадавших только в Ульяновской области — 34.

    Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу официально призвало не употреблять алкогольный напиток «Мистер сидр».

    «При выявлении данного товара в торговой сети просим незамедлительно сообщать в Управление:uprav@78rospotrebnadzor.ru, тел. 8 (812) 764-02-39, 764-02-38», — подчеркивается в сообщении.

    «Фонтанка» рассказывала, что думают об этой истории участники рынка. Среди версий специалисты упоминают возможные следы моющего средства в кегах, куда разливали сидр.

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    Мистер СидрОтравлениеРынок
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    Комментарии 3

    Гость06 Июн 2023 в 00:21
    Столько людей погибло,а "бизнес" беспокоит только отмена моратория на проверки!Просто жесть-хоть бы из приличия выразили соболезнования и сожаления.
    +2−0
    Гость06 Июн 2023 в 00:19
    Ударить по рынку? А как же баланс спроса и предложения? В ритуальных услугах ведь тоже рынок.
    +0−0
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