"Коммерсантъ": Бизнес опасается снятия моратория на проверки после смертельных отравлений сидром

Массовое отравление алкогольным суррогатом под брендом «Мистер сидр» может ударить по рынку слабоалкогольных напитков в целом, пишет вечером 5 июня «Коммерсантъ».



По информации «Ъ», «бизнес опасается снятия моратория на проверки, ужесточения контроля, а также снижения продаж «настоящего сидра» из-за негативного информационного фона». Эти риски «серьезно тревожат бизнес». Тема вызвала беспокойство и в Росалкогольрегулировании, отметил собеседник издания.



Замглавы общественного совета при Роспотребнадзоре, глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов сообщил, что цифровая маркировка пива и слабоалкогольных напитков в кегах, ставшая обязательной с 1 апреля этого года, на напиток «Мистер сидр» нанесена не была, уточняет «Ъ».

