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    «Особенно опасен сидр». Новые жертвы суррогата — теперь в Нижегородской области

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    16 комментариев

    В Нижегородской области — первые случаи отравления суррогатным алкоголем, есть погибшие — сообщил 5 июня в своем Telegram-канале заместитель губернатора региона Давид Мелик-Гусейнов. Точное число смертельных случаев он не назвал.

    «В нашей области появились первые случаи отравления суррогатным алкоголем. Есть летальные исходы. Сейчас наши медики борются за жизнь нескольких человек. Они находятся в отделениях реанимации. Причина, по предварительным данным экспертов, отравление этиленгликолем, который находился в составе суррогатных алкогольных напитков», — рассказал Мелик-Гусейнов.

    В своем сообщении заместитель губернатора не называет марку напитка, которым отравились люди. Но уточняет, что «особенно опасны разливной алкоголь и сидр».

    Напомним, к вечеру понедельника было известно о 18 погибших после употребления разливного сидра марки «Мистер сидр» — 16 человек умерли в Ульяновской области, еще двое — в Самарской области. Пострадавших только в Ульяновской области — 34.

    Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу официально призывает не употреблять алкогольный напиток «Мистер сидр». Рекомендация опубликована в телеграм-канале ведомства.

    «При выявлении данного товара в торговой сети просим незамедлительно сообщать в управление:

    uprav@78rospotrebnadzor.ru, тел.: +7 812 764–02–39, 764–02–38», — подчеркивается в сообщении.

    «Фонтанка» рассказывала, что думают об этой истории участники рынка. Среди версий специалисты упоминают возможные следы моющего средства в кегах, куда разливали сидр.

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    Мистер СидрОтравление алкоголемЛетальные исходы
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    Комментарии 16

    Ryzhikova05 Июн 2023 в 22:56
    Если конкретным «сидром» отравились, судя по тому, что они четко знают, где был произведен, где склады итд, итп… Так, роспотребнадзор, дай информацию простому народу, какая марка ядовита оказалась. Иначе все эти вопли об отравлениях и расследовании странно выглядят…
    +0−0
    Гость05 Июн 2023 в 22:39
    Рафик опять не виноват!
    +1−0
    Гость05 Июн 2023 в 22:24
    Народ измельчал, раньше Тройной одеколон пили и хоть бы хны
    +0−3
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