«Особенно опасен сидр». Новые жертвы суррогата — теперь в Нижегородской области

«В нашей области появились первые случаи отравления суррогатным алкоголем. Есть летальные исходы. Сейчас наши медики борются за жизнь нескольких человек. Они находятся в отделениях реанимации. Причина, по предварительным данным экспертов, отравление этиленгликолем, который находился в составе суррогатных алкогольных напитков», — рассказал Мелик-Гусейнов.

В Нижегородской области — первые случаи отравления суррогатным алкоголем, есть погибшие — сообщил 5 июня в своем Telegram-канале заместитель губернатора региона Давид Мелик-Гусейнов. Точное число смертельных случаев он не назвал.

В своем сообщении заместитель губернатора не называет марку напитка, которым отравились люди. Но уточняет, что «особенно опасны разливной алкоголь и сидр».



Напомним, к вечеру понедельника было известно о 18 погибших после употребления разливного сидра марки «Мистер сидр» — 16 человек умерли в Ульяновской области, еще двое — в Самарской области. Пострадавших только в Ульяновской области — 34.

