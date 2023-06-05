«Увидите в магазине — звоните!» Петербургский Роспотребнадзор официально призвал не пить «Мистер Сидр»

Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу официально призывает не употреблять алкогольный напиток «Мистер сидр». Сообщение опубликовано 5 июня в телеграм-канале ведомства.
«При выявлении данного товара в торговой сети просим незамедлительно сообщать в Управление:
uprav@78rospotrebnadzor.ru, тел. 8 (812) 764-02-39, 764-02-38», — подчеркивается в сообщении.
Ранее отгрузки и поставки сидра под брендом «Мистер Сидр», производимого самарской компанией «Анди», были заблокированы на всей территории России, сообщало РИА «Новости» со ссылкой на Росалкогольрегулирование.
Напомним, к этому часу известно о 18 погибших после употребления разливного сидра этой марки — 16 человек умерли в Ульяновской области, еще двое — в Самарской области. Пострадавших — десятки.
Предварительно причина смерти — отравление метанолом.
«Фонтанка» рассказывала, что думают об этой «мутной» истории участники рынка. Вопросов много. Дело в том, что в технологии производства сидра спирт не используется вообще — ни этиловый, ни — разумеется — метиловый. Среди версий специалисты упоминают возможные следы моющего средства в кегах, куда разливали сидр.