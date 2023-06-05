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    «Увидите в магазине — звоните!» Петербургский Роспотребнадзор официально призвал не пить «Мистер Сидр»

    17 комментариев

    Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу официально призывает не употреблять алкогольный напиток «Мистер сидр». Сообщение опубликовано 5 июня в телеграм-канале ведомства.

    «При выявлении данного товара в торговой сети просим незамедлительно сообщать в Управление:

    uprav@78rospotrebnadzor.ru, тел. 8 (812) 764-02-39, 764-02-38», — подчеркивается в сообщении.

    Ранее отгрузки и поставки сидра под брендом «Мистер Сидр», производимого самарской компанией «Анди», были заблокированы на всей территории России, сообщало РИА «Новости» со ссылкой на Росалкогольрегулирование.

    Напомним, к этому часу известно о 18 погибших после употребления разливного сидра этой марки — 16 человек умерли в Ульяновской области, еще двое — в Самарской области. Пострадавших — десятки.

    Предварительно причина смерти — отравление метанолом.

    «Фонтанка» рассказывала, что думают об этой «мутной» истории участники рынка. Вопросов много. Дело в том, что в технологии производства сидра спирт не используется вообще — ни этиловый, ни — разумеется — метиловый. Среди версий специалисты упоминают возможные следы моющего средства в кегах, куда разливали сидр.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

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    Мистер СидрОтравлениеМетанол
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    Комментарии 17

    VVM196205 Июн 2023 в 19:31
    импортозамещение во всей красе.
    +0−0
    Гость05 Июн 2023 в 19:14
    роспотреб надзор, если бы он не был подвержен импотенции, должен был вообще запретить производство и продажу подобной алкогольной жижи
    +0−0
    своих не бросаем05 Июн 2023 в 19:13
    барабанная дробь🥁🥁🥁🥁 владельцем бизнеса по производству данного напитка оказался, ещё раз 🥁🥁🥁 32 летний Анар Гусейнов.
    +2−0
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