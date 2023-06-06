От «смертельного сидра» в РФ пострадали 90 человек, включая четверых детей и беременную

От суррогатного сидра в России пострадали 90 человек, в том числе четверо несовершеннолетних и беременная. Об этом 6 июня сообщает пресс-служба Минздрава.



Ведомство контролирует предоставление медицинской помощи пострадавшим, которую оказывают «в полном объеме», рассказали в Минздраве ТАСС. 26 человек в состоянии средней степени тяжести, 30 — в тяжелом, четверо — в очень тяжелом.

Число погибших из-за сидра в Самарской области увеличилось с 7 до 9. Общее число жертв, согласно последним данным, достигло 32.

Ранее предполагаемый производитель «Мистера Сидра» — предприниматель Анар Гусейнов — был арестован.