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    Обвиняемый в производстве «смертельного сидра» самарский предприниматель арестован

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    Суд в Ульяновске арестовал самарского предпринимателя Анара Гусейнова, обвиняемого в производстве смертельного «Мистера Сидра». Об этом 6 июня сообщает ТАСС.

    Под стражей фигурант останется до 4 августа. Вину он не признал, но заявил, что не планирует скрываться. Кроме того, обвиняемый и защита просили о домашнем аресте с доступом к средствам связи, потому что он был готов сотрудничать со следствием.

    Следствие показывало, как фигурант дает показания.

    По данным на 18:00 6 июня, Роспотребнадзор изъял из оборота 37,6 тысячи литров потенциально опасного «Мистера Сидра», произведенного в Самарской области, сообщает пресс-служба ведомства. Продукцию изъяли в Мордовии, Рязанской, Самарской, Ульяновской, Владимирской и Пензенской областях, Марий Эл и Пермском крае, а больше всего — в Курганской области, Удмуртии и Крыму.

    Граждан просят сообщать в Роспотребнадзор, если увидят «Мистер Сидр» в продаже.

    Согласно последним данным, от отравления сидром в разных регионах России погибли 28 человек. В изъятой продукции «Мистер Сидр» обнаружили примеси метанола и этилбутирата, вместо которых там должен был быть безопасный этанол.

    Уже подготовлен законопроект о введении в России госрегулирования производства и оборота метилового спирта.

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