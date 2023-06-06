Обвиняемый в производстве «смертельного сидра» самарский предприниматель арестован

Суд в Ульяновске арестовал самарского предпринимателя Анара Гусейнова, обвиняемого в производстве смертельного «Мистера Сидра». Об этом 6 июня сообщает ТАСС.



Под стражей фигурант останется до 4 августа. Вину он не признал, но заявил, что не планирует скрываться. Кроме того, обвиняемый и защита просили о домашнем аресте с доступом к средствам связи, потому что он был готов сотрудничать со следствием.

Следствие показывало, как фигурант дает показания.

По данным на 18:00 6 июня, Роспотребнадзор изъял из оборота 37,6 тысячи литров потенциально опасного «Мистера Сидра», произведенного в Самарской области, сообщает пресс-служба ведомства. Продукцию изъяли в Мордовии, Рязанской, Самарской, Ульяновской, Владимирской и Пензенской областях, Марий Эл и Пермском крае, а больше всего — в Курганской области, Удмуртии и Крыму.