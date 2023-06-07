«Ниссану» на Дибуновской опалили салон бутылкой, а под Гатчиной подожгли «Жигули»

Жительницы Петербурга и Ленинградской области обнаружили свои машины обгоревшими в ночь с 5 на 6 июня. Оба случая оказались поджогами.
Утром 6 июня в полицию Приморского района Петербурга обратилась 49-летняя петербурженка, главный экономист одной из коммерческих фирм города, стало известно «Фонтанке» 7 июня. Женщина сообщила, что около 3:30 во дворе дома 25А по Дибуновской улице неизвестный преступник разбил пассажирское окно ее Nissan Juke и бросил внутрь стеклянную бутылку, после чего в салоне машины произошло возгорание. В результате обгорела часть обивки торпедо.
Прибывшие на место полицейские изъяли стеклянную бутылку с марлевой салфеткой внутри. По факту произошедшего решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Второй случай произошел в Гатчинском районе Ленобласти. В первом часу дня в полицию обратилась 31-летняя разнорабочая. Она рассказала, что между 20 часами 5 июня и 11 утра 6 июня на автостоянке в деревне Мины неизвестный злоумышленник поджег ее ВАЗ-2107. В результате у автомобиля выгорели правая и левая пластиковые решетки задних стоек и было повреждено лакокрасочное покрытие задних стоек, крыльев и крышки багажника. Ущерб составил 16,5 тысячи рублей. Полицейские изъяли с места фрагмент выгоревшей пластиковой бутылки. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по