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    Сержанта-черноморца приговорили к колонии за оставление части в период мобилизации

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    Севастопольский гарнизонный военный суд приговорил к колонии младшего сержанта Черноморского флота, который покинул часть во время мобилизации. Об этом 6 июня сообщает пресс-служба суда.

    Мужчина проходил службу по контракту и в октябре самовольно покинул часть — уехал в Симферополь, чтобы помогать знакомой по хозяйству и в уходе за детьми. В феврале он приехал в военный следственный отдел и написал явку с повинной, вину полностью признал.

    Мужчину признали виновным по ч. 5 ст. 337 УК РФ и назначили пять лет и четыре месяца в колонии общего режима.

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    Самовольное оставление частиПриговорМобилизация
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