Сержанта-черноморца приговорили к колонии за оставление части в период мобилизации

Севастопольский гарнизонный военный суд приговорил к колонии младшего сержанта Черноморского флота, который покинул часть во время мобилизации. Об этом 6 июня сообщает пресс-служба суда.



Мужчина проходил службу по контракту и в октябре самовольно покинул часть — уехал в Симферополь, чтобы помогать знакомой по хозяйству и в уходе за детьми. В феврале он приехал в военный следственный отдел и написал явку с повинной, вину полностью признал.

Мужчину признали виновным по ч. 5 ст. 337 УК РФ и назначили пять лет и четыре месяца в колонии общего режима.