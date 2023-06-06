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    Кино

    Выборгский кинофестиваль больше не будет «Окном в Европу» — теперь это просто «Выборг»

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    3 комментария

    Фестиваль российского кино, который будет проводиться в Выборге уже в 31-й раз, в 2023 году поменял название. Новое имя — «Выборг 2023» — зафиксировано в регламенте форума.

    Мероприятие пройдет с 4 по 11 августа. При этом учредителями фестиваля по-прежнему значатся Русско-Европейская киноассоциация, минкульт и правительство Ленобласти.

    Фестиваль является старейшим смотром национального кино в России, у его истоков стояли Марлен Хуциев, Савва Кулиш, Микаэл Таривердиев и Станислав Ростоцкий.

    В декабре 2022 года скончался многолетний президент фестиваля Армен Медведев.

    В феврале 2023 года в СМИ появились предположения, что «Окно в Европу» заменит минкульту фестиваль «Кинотавр». Долгие годы сочинский форум считался главной площадкой для отечественного кино, однако руководство перестало проводить его ввиду новой политической ситуации.

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    Комментарии 3

    Гость06 Июн 2023 в 20:26
    Дырка в Азиопу
    +0−0
    Гость06 Июн 2023 в 20:20
    Окно в Выборг.
    +0−0
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