Выборгский кинофестиваль больше не будет «Окном в Европу» — теперь это просто «Выборг»

Фестиваль российского кино, который будет проводиться в Выборге уже в 31-й раз, в 2023 году поменял название. Новое имя — «Выборг 2023» — зафиксировано в регламенте форума.



Мероприятие пройдет с 4 по 11 августа. При этом учредителями фестиваля по-прежнему значатся Русско-Европейская киноассоциация, минкульт и правительство Ленобласти.



Фестиваль является старейшим смотром национального кино в России, у его истоков стояли Марлен Хуциев, Савва Кулиш, Микаэл Таривердиев и Станислав Ростоцкий.



В декабре 2022 года скончался многолетний президент фестиваля Армен Медведев.

