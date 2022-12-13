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    Кино

    Скончался глава фестиваля «Окно в Европу» Армен Медведев, много лет руководивший «Госкино»

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    Не стало киноведа и продюсера Армена Медведева, он ушел в возрасте 84 лет — сообщила 13 декабря в своем телеграм-канале журналист «Российской газеты», кинокритик Сусанна Альперина.

    Армен Медведев пришел в кино после ВГИКа, где учился у Александра Довженко и Николая Лебедева, работал методистом, заведующим лекционным отделом, а с 1964 года — директором Бюро пропаганды советского киноискусства Союза кинематографистов СССР. На протяжении десяти лет был заместителем главного редактора журнала «Искусство кино», а затем его возглавил.

    Много лет занимал руководящие должности в Госкино СССР — был редактором Главной сценарно-редакционной коллегии, первым заместителем председателя, а затем и председателем в 1992–1999 годах.

    «Медведев, когда руководил Госкино, был, по сути, спасателем — не дал развалиться российскому кинематографу, — отметила Сусанна Альперина. — При нем был принят Закон о поддержке кинематографа». Знаю еще один случай — сам Медведев рассказывал — повезло общаться. Он был продюсером фильма Алексея Германа «Хрусталев, машину!». Он был своего рода гарантом. Под него, под его имя, его честность, репутацию, давали все, что нужно. Многое можно рассказать. Светлая память. Великий человек от нас ушел...»

    Армен Медведев был президентом известного кинофестиваля «Окно в Европу», проходившего в Выборге и всегда очень точно определявшего перспективные картины. Он был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, премиями «Ника» и «Кинотавр».

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