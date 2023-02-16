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    Кино

    «Неактуальный в новой реальности» «Кинотавр» могут заменить выборгским «Окном в Европу»

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    Фестиваль «Кинотавр», считавшийся главной площадкой для отечественного кино, в 2023 году не состоится. О том, что Минкульт не будет продолжать поддержку фестиваля и не станет реанимировать отмененный в прошлом году смотр в прежнем виде, сообщил со ссылкой на свои источники «Бюллетень кинопрокатчика».

    По их информации, подобное решение связано не только с тем, что ведомство не получило заявки на проведение смотра от организаторов, но и с нежеланием возвращаться к «старому бренду, который неактуален в новой реальности».

    С конца 2000-х фестивалем управлял продюсер Александр Роднянский*. После начала спецоперации он уехал из России и отменил фестиваль. После этого министр культуры Ольга Любимова заявила, что «никто не должен лишать нас традиции» смотреть кино в Зимнем театре Сочи, и пообещала в случае отмены «Кинотавра» организовать национальный киносмотр.

    Согласно источникам «БК», в качестве замены «Кинотавру» Минкульт рассматривает два варианта. Первый — фестиваль «Окно в Европу», что проводится в Выборге с 1993 года (его глава Армен Медведев скончался в декабре 2022 года), и в таком случае одним из его организаторов может стать администрация Петербурга. И второй вариант — фестиваль «Зимний», что с 2022 года проводится в Москве. Издание уточняет, что выбор будет сделан не в текущем году.

    *Александр Роднянский внесен Минюстом в список физлиц-иноагентов 2 июля 2022 г.

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