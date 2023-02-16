«Неактуальный в новой реальности» «Кинотавр» могут заменить выборгским «Окном в Европу»

Фестиваль «Кинотавр», считавшийся главной площадкой для отечественного кино, в 2023 году не состоится. О том, что Минкульт не будет продолжать поддержку фестиваля и не станет реанимировать отмененный в прошлом году смотр в прежнем виде, сообщил со ссылкой на свои источники «Бюллетень кинопрокатчика».



По их информации, подобное решение связано не только с тем, что ведомство не получило заявки на проведение смотра от организаторов, но и с нежеланием возвращаться к «старому бренду, который неактуален в новой реальности».

